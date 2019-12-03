【逃犯條例】12歲男與兩女生准保釋　條件：不得參與10人以上集會

反修訂示威者於上月發起「三罷」，阻塞多處交通主要道路及鐵路，而警方則拘捕多人。其中三名學生涉把竹枝擲在大埔墟的鐵路上，包括一名12歲男學生，被控一項意圖危害乘客等安全而在鐵路上放置物品罪。他們早前申請保釋被拒，今(3日)向高院再申請保釋，均獲批准。但他們需遵守多項保釋條件，包括不可參加10人以上的公眾集會。

6名涉及近日示威或相關事件的被告，今到高等法院申請保釋，其中3人獲准。(資料圖片)

三名向高院申請保釋的被告分別為中大學生盧佩瑤（21歲）、王姓女學生（16歲），以及一名12歲中一男學生。他們指他們於上月11日，在大埔公路元州仔段某天橋，意圖危害乘座位於大埔墟的鐵路上車輛或身處該鐵路上的人的安全。12歲男學生另被控在大埔公路一天橋上襲擊督察X及管有一支扳手。

三人准以10萬及5萬保釋

他們的申請今獲批，其中盧和王准以10萬元保釋，而12歲男學生則准以5萬元保釋。此外，三人在保釋期間不准離港和參加10人以上的公眾集會。他們亦需遵守宵禁令，星期一至五的晚上6時至翌日早上6時，需留在報稱住址。而星期六和日的宵禁時間，則為中午12時至翌日早上6時。

岑子杰與朋友於8月在佐敦遇襲，其朋友在事件中受傷，涉案的兩名男被告申請保釋被拒。(資料圖片)

兩男涉串謀襲岑子杰申保釋被拒

此外，售貨員羅建華(29歲)被指涉及於本年8月，在佐敦襲擊民陣召集人岑子杰，被控串謀蓄意嚴重傷人等5罪。他今亦在高院申請保釋，但申請不獲批。

而被指在11月11日在大埔公路元洲仔段之迴旋處，管有三瓶汽油彈的專業教育學院女學生陳正亭（二十歲），其保釋申請則遭拒。

案件編號：HCCP 528、581、608/2019