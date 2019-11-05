【岑子杰友遇襲】兩男涉串謀襲擊　15歲少年疑無牌駕駛載人離開

民陣召集人岑子杰於8月底與朋友在佐敦午膳時遇襲，兩名當時15歲及29歲的中國籍男子，涉接曾載南亞裔刀手到案發地點，被控串謀傷人等罪名，15歲的少年更涉無牌駕駛私家車，載相關人士離開。由於少年現已年滿16歲，今(5日)在九龍城裁判法庭再提訊時，亦不再在少年法庭處理。控方申請將兩名被告案件合併處理。二人暫時毋須答辯，案件押後至11月26日再訊，以準備轉介文件，期間少年獲准保釋，另一男子則還押看管。

岑子杰當日案發前曾與路人在佐敦對質。(資料圖片)

16歲被告涉無牌駕駛

姓何的16歲被告，報稱無業，次被告羅建華（29歲，售貨員），兩人同被控一項串謀有意圖而導致他人身體受嚴重傷害，另各被控一項沒有第三者保險而使用車輛，及未獲授權而取用運輸工具罪。何另被控一項駕駛時無駕駛執照罪。

控罪指，兩人在2019年8月23日至29日在香港，與不知名人士串謀非法及惡意導致岑子杰身體受嚴重傷害。

被控未獲授權下使用私家車

兩人被控在8月29日，未獲擁有人同意或其他合法權限而取用有關運輸工具，即一架白色Toyota Mark X私家車，並道路上使用私家車時，他們對該車輛的使用沒有備有一份有效和符合汽車保險（第三者風險）條例規定的第三者風險保險單或保證單。

何另控在上述日期駕駛白色Toyota Mark X私家車時，沒有持有該種車輛的駕駛執照。

少年滿16歲轉成人法庭處理

何案發時15歲，就讀中三，本案發生後已輟學，案件首次提堂時，仍在少年法庭處理。由於被告已年滿16歲，今轉到一號法庭與另一被告一同提訊，控方申請將二人案件合併。

岑子杰出席活動後遇襲

據悉，岑子杰及友人羅國偉8月28日在佐敦出席活動後，到「維亞軒」餐廳午膳。有路人看到何形跡可疑，拍下他的照片。之後有兩名手持棒球棍及牛肉刀的蒙面南亞裔人士衝入餐廳，他們原想襲擊岑子杰，但岑的友人上前用左臂擋住。南亞裔刀手襲擊不果，迅速逃上一架私家車，羅的手部瘀腫，事後前往伊利沙伯醫院就醫。

附近閉路電視片段疑拍到次被告載南亞裔刀手及何到佐敦，何之後尾隨住二名施襲者進入餐廳。襲擊事件後，則由何駕駛私家車接載眾人離開。

案件編號：KCCC2675/2019