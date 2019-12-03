【逃犯條例】兩少年毀輕鐵設施須各賠14萬　未繳罰款可被加監

反修例風波持續，有示威者不滿港鐵關站並協助警方作拘捕行動，從而大肆破壞港鐵設施。兩名少年破壞屯門三個輕鐵站的售票機時被捕，承認三項刑事毀壞罪。裁判官張潔宜早前下令每人須賠償逾14萬元，遭辯方質疑。張官今（3日）判刑時特別澄清，條例容許裁判官在每項控罪判罰不超過10萬元的罰款，兩被告各面對3項控罪，故判二人各罰14萬元合乎法例，又重申有高尚理念亦不能以非法行為表達，判兩人須入更生中心服刑。 根據《裁判官條例》第101條，若被告未有根據裁判官的命令繳付罰款，裁判官可將罪犯押交監獄，並規定一段監禁期以代替罰款。

輕鐵站大量售票機被毀壞。（港鐵提供）

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17歲姓郭被告，及另一名15歲男學生，承認於9月7日連環毀壞輕鐵蝴蝶站、屯門泳池站及兆麟站的售票機、拍卡機、閉路電視等設備，二人在逃走時被截獲。

17歲被告患過度活躍症

郭姓被告的代表律師求情時指，郭現就讀屯門青年學校二年級，修讀資訊科技系，又呈上17封由被告、父母、老師撰寫的求情信，稱被告為有個人目標、擁良好學習態度及受教的少年，有老師亦稱他富有正義感、責任心。

律師又指，郭在小學時確診專注不足、過度活躍症、讀寫障礙及語言障礙，一直有尋求精神科醫生協助。升中時因不適應學校環境，而患上焦慮症，中三後轉讀青年學院，在學校配合教學下成績優異。

社會運動影響情緒病

辯方又稱自今年六月起，患情緒病的被告被社會運動影響，導致他以不正確的行為達到理想。他其後深表內疚，明白因為其魯莽行事而使市民不便，並向公眾致歉。

15歲被告患有亞氏保加症

15歲的男學生其代表律師則指，男生患有亞氏保加症、為人單純，沒有反社會人格。雖然讀書成績一般，但積極發展其他興趣。辯方稱男生因一時衝動犯案，做事前未有深思熟慮，亦控制不到情緒。經反思後，他感後悔及明白有意見，需透過合法的渠道表達。

官澄清可判兩被告各賠償14萬

雖然張官早在上次被告認罪時，已頒下賠償令，要兩被告各須賠償14萬元，惟辯方律師卻質疑，裁判官不能頒下超過10萬元的罰款。

張官今特別澄清，根據《裁判官條例》第98條，裁判官可依例裁定任何人就其所犯項罪行判處刑罰予受屈的一方。張官強調，根據該條例，裁判官可就每項控罪，頒下不可超過10萬元的罰款，由於本案被告各面對3條控罪，即總額不超過30萬元亦符合法例要求。辯方律師最後亦同意說法。

高尚理念不能以非法行為表達

張官在判刑時又指，考慮兩位被告的年紀及身體狀況，他們因響應網上號召而作出一些性質嚴重的行為，破壞時又戴上帽和口罩，攜有噴漆及硬物，張官認為是有預謀犯案，又重申，即使有高尚理念，也不能透過非法行為表達，亦對市民造成不便。

她指感化令及社會服務令都不能反映控罪嚴重性，故判二人進入更新中心，以及就每項控罪須賠償3萬至5萬元，即每人須賠償逾14萬元。

案件編號：TMCC1824/2019