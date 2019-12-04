【元朗黑夜】6人涉參與721元朗站襲擊事件　案件月中轉區院答辯

元朗西鐵站721發生白衣人襲擊事件，逾50名身穿白衫者在港鐵站一帶聚集，其中有人持木棍等攻擊市民。警方事後先後對6人分4案控以暴動等罪，早前再將4案合併處理，今（4日）於粉嶺法院再提堂。署理主任裁判官蘇文隆將案件轉交區域法院，於本月19日答辯。4名被告續准保釋，另兩人繼續還柙。

6名被告依次為王志榮（55歲，運輸工人）、黃英傑（48歲，電纜技工) 、林觀良（48歲，二手車銷售）、林啟明（43歲，汽車銷售經理）、鄧懷琛（60歲，燒烤場東主）和吳偉南（57歲，貨車司機）。林觀良和林啟明繼續還柙；鄧懷琛申請把每日往警署報到減為每周報到2次，獲蘇官批准。

各人被控一至三項暴動及串謀有意圖而傷人罪。控方略為修訂案發地點，第1至第4被告同被控一項暴動罪及一項串謀有意圖而傷人罪，指他們於7月21在元朗港鐵站內與不明人士犯案。第5、6被告同被控一項暴動罪及一項串謀有意圖而傷人罪，指他們於7月22在元朗朗和路及元朗站一帶夥同不明人士犯案。 第5被告另被控一項暴動罪及一項串謀有意圖而傷人罪，指他於7月22日在元朗站及形點I商場內與不明人士犯案。

案件編號：FLCC4795/2019