【逃犯條例】駐港解放軍清路障屬義務活動　不涉特區政府請求協助

駐港解放軍11月16日曾自發清理九龍塘駐港解放軍軍營外一帶的路障，事後一批民主派立法會議員質疑違反《基本法》和《駐軍法》。 公民黨立法會議員郭榮鏗就事件作書面提問，保安局局長李家超今日（4日）回覆時重申，駐港部隊官兵當日協助清理路障，屬自發的義務活動，並非特區政府請求協助。有關活動不涉及特區政府請求駐港部隊協助救助災害；駐港部隊參與有關活動，並無抵觸《基本法》、《駐軍法》或其他相關法例的規定。

李家超重申駐港部隊官兵當日協助清理路障，屬「自發的義務活動」，並非特區政府請求協助。（資料圖片）

李家超表示，自回歸以來，特區政府未曾啟動《基本法》第 14 條。在11月16日，有不少市民在不同地區自發清理大量示威者架設的路障，又指與政府多個部門通力合作，促使多條被堵道路重新開通。李家超續稱，當日下午有市民在駐港部隊九龍東軍營附近聯福道清理路障，期間駐港部隊部分官兵清理軍營門口道路。

李家超指駐港部隊官兵當日協助清理路障屬「自發的義務活動」，並非特區政府請求協助。有關活動不涉及《基本法》第 14 條，不涉及特區政府請求駐港部隊協助救助災害。駐港部隊參與有關活動，並無抵觸《基本法》、《駐軍法》或其他相關法例的規定。至於駐港部隊對所屬人員的管理行為，李家超則指是防務事宜，特區政府不會評論。