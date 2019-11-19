【逃犯條例】駐港解放軍清理路障　林鄭：非港府提出　勿過分解讀

駐港解放軍在日前（16日）在九龍塘駐港解放軍軍營外，曾「自發性」幫忙清理路障，隨即引起不少輿論，擔心政府利用這個機會，合理化駐港解放軍在港的其他行動，民主派立法會議員亦曾發表聯合聲明強烈譴責，稱此舉違反《基本法》及《駐軍法》。

行政長官林鄭月娥在行會前再被問及解放軍出兵的可能，她指強調目前對香港警隊有充分信心，未有考慮其他外援，並指解放軍自發清理路障不是新奇事，籲社會不要過分解讀。