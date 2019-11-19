【逃犯條例】駐港解放軍清理路障　林鄭：非港府提出　勿過分解讀

撰文：陳綽嵐
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駐港解放軍在日前（16日）在九龍塘駐港解放軍軍營外，曾「自發性」幫忙清理路障，隨即引起不少輿論，擔心政府利用這個機會，合理化駐港解放軍在港的其他行動，民主派立法會議員亦曾發表聯合聲明強烈譴責，稱此舉違反《基本法》及《駐軍法》。
行政長官林鄭月娥在行會前再被問及解放軍出兵的可能，她指強調目前對香港警隊有充分信心，未有考慮其他外援，並指解放軍自發清理路障不是新奇事，籲社會不要過分解讀。
駐港解放軍「山竹」襲港曾出動 不要過分解讀
對於駐港解放軍在九龍塘軍營外的聯福道、禧福道，自發性幫忙清理路障，林鄭月娥指駐港部隊的工作理應是防護國家，但亦非不可能進行自發性的義務工作，她以去年的超級颱風「山竹」襲港作例子，當時亦有駐港解放軍自發幫忙清理塌樹，並受到市民歡迎，呼籲社會各界不要過分解讀，她強調駐港解放軍的行動並非由特區政府提出。
去年超級颱風「山竹」襲港，有駐港降放軍幫忙清理塌樹。（由區議員林德成提供）
林鄭月娥指現階段對警隊有信心。（高仲明攝）
林鄭月娥指對尚未考慮外援。（資料圖片）
林鄭月娥指對警隊有信心。（資料圖片）
暫未考慮駐港解放軍 對警隊有信心
另外有記者問到，港府在哪個情況會正式邀請駐港解放軍出兵解決目前情況，她指香港警隊現階段未有需要其他外援，即使目前情況複雜，她有信心警隊可以處理，港府會盡力控制局面，除非示威者有更進一步的行動，政府和警方都無法處理，但強調現階段未需要外援協助。