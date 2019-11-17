【逃犯條例】清路障解放軍穿「雪楓特戰營」背心　有何來頭？

約80名解放軍駐港部隊昨日（16日）走出九龍塘軍營，到軍營外一帶協助清理黑衣人擺放的路障及磚頭。當中有軍人身穿印有「雪楓特戰營」、「特戰八連」字樣的運動背心。 「雪楓特戰營」與「特戰八連」來自內地反恐特種部隊。據了解，「雪楓特戰營」被認為是解放軍「最強反恐特戰隊」。

有昨日參與清路障的解放軍，身穿印有「雪楓特戰營」及「特戰八連」的運動背心。（胡家欣攝）

「雪楓特戰營」來源於抗日名將彭雪楓創建的「雪楓旅」。彭雪楓1938年在河南創建新四軍抗日先遣大隊，這支軍隊其後演變成特種大隊。據了解，「雪楓特戰營」目前隸屬西部戰區轄下的「特戰八連」，別名「天狼特擊隊」，是一支反恐特戰分隊，雖然叫「連」卻屬於副營級連隊。在西部戰區負責反恐、偵察和應急等特種任務，而西藏和新疆都是西部戰區的管轄範圍。

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據了解，「特戰八連」隊員配備精良，而且文武兼備，隊員熟悉槍械、戰術、戰技，而且全部都是高中以上文化，3成人達到大專程度。「特戰八連」更曾多次發起魔鬼訓練，在高山、雪原、叢林等環境中訓練。有媒體稱，隊員熟悉最少六種輕型武器，更曾接受跳傘、攀登、游泳、格鬥和駕駛等訓練。「天狼特擊隊」近年曾到南美、中亞和歐洲等地，與其他國家的反恐部隊競技，亦有參與聯合反恐演習。