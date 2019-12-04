【逃犯條例】截至11月近6000人被捕　8成被捕者30歲以下

反修例運動自6月起不斷，各區爆發激烈警民衝突，李家超今日（4日）以書面分別回覆立法會議員李國麟、周浩鼎和葛珮帆有關6月至11月底被捕人數。他表示，截至11月28日，共有5,889人被捕，超過4,700人為30歲以下人士，102人為18歲以下，年紀最小的被捕者為11歲男童；整體而言有362人報稱學生。另外，921人的案件已進入司法程序，33人案件已審結。

李家超表示，截至上月28日，李家超指共有5889人被警方拘捕，有3905人正接受警方保釋候查。（資料圖片）

李家超表示，截至上月28日共有5,889人被捕，其中3,905人正保釋候查。近6,000名被捕者中，有921人案件已進行司法程序、33人的案件已審結，以及有最少220人獲無條件釋放。截至上月21日，法援署共接獲21宗與反修例事件有關的刑事案件法援申請，其中13宗個案已獲批法援。

就被捕人士所涉及罪行包括「暴動」、「非法集結」、「傷人」、「襲擊致造成身體傷害」、「縱火」、「刑事毀壞」、「藏有攻擊性武器」、「襲警」、「阻礙警務人員執行職務」等。在已判刑的個案中，有人因同時干犯「刑事毁壞」、「襲警」及「非法集結」，各項控罪分別被判入獄2星期、4個月及8個月；由於部分刑期同期執行，總刑期為監禁10個月。

反修例運動數月以來已有逾5000人被捕。（資料圖片）

+ 8 + 7 + 6

截至上月21日，李家超指共有4,343男、1,513女被捕，年齡介乎11歲至83歲，當中逾半人年齡介乎18至25歲，另有902名18歲以下被捕人士，佔總被捕人數15.5%。

律政司無備存與示威有關的檢控宗數

另外律政司司長鄭若驊書面答覆經民聯立法會議員梁美芬質詢指，就有否統計至今有多少宗與反修例運動有關的檢控個案，有關的內部程序或檢控文件有出錯的情況，沒有備存有關數字。

就7月時有自稱是律政司內「一群檢控人員」的人士使用律政司信箋發出一封匿名的公開信，批評律政司高層處理涉及大型公眾活動案件的手法，律政司重申，難以判斷有關人士的真正身分，已作出嚴正聲明有關指控完全沒有事實根據。

律政司表示，所有公務員，包括檢控人員的工作表現會如實、客觀和全面地反映於其評核報告中，有不當行為，當局會按既定程序採取適當的跟進行動，包括採取紀律處分，如當局認為個案顯示有人涉嫌干犯刑事罪行，便會把個案轉介相關執法機關跟進。

政務司司長張建宗亦書面答覆民建聯立法會議員葛珮帆指，法官應避免就政治及其他具爭議事宜發表評論。終審法院首席法官已提醒所有法官上述事情的重要性，並會在適當情況下採取進一步行動。