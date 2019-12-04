大潭篤員工宿舍納入活化歷史計劃　可加建但不可破壞建築特色

政府推出第六期活化歷史建築夥伴計劃，將大潭篤原水抽水站員工宿舍群、灣仔景賢里；及兩個三級歷史建築，荃灣白樓和馬灣芳園書室。 古物古蹟辦事處介紹，大潭篤原水抽水站員工宿舍群及景賢里均可新建構建物，惟構建物不可破壞原有建築特色，亦不可遮蓋古蹟景觀。

大潭篤原水抽水站員工宿舍群



大潭篤原水抽水站員工宿舍群位於香港大潭水塘道，總樓面面積約607平方米，用地面積約6,356平方米。宿舍群包括分別高級員工宿舍、員工宿舍及第二號員工宿舍，現時為法定古蹟。

高級員工宿舍於1905年建成，原本供歐洲駐港監工居住，內設四間房間和兩個浴室。整體建築以歐式風格為主，包括左右對稱的外墻設計、半圓形的楣窗等；建築同時加入中式元素，包括行人通道上方雙筒雙瓦設計的屋簷。

而員工宿舍則於1907年建成，供操作發電機和鍋爐工人居住；第二號員工宿舍則於1936年建成，原為壓力濾池室，後改為供工程監督人員居住的宿舍。而是次活化計劃範圍還包括位於抽水站前方的露天空地、車庫旁的範圍。

根據計劃，宿舍群活化後可考慮用作食肆、教育機構等。古物古蹟辦事處文物主任冼穎君介紹，活化或改建需以「最少干預」為原則，不可破壞建築的歷史價值；而露天空地亦需保留，社企可在空地的貯油缸及危險品倉庫之間的範圍，加建附屬屋宇設備或消防設施，而加建建築不得遮蓋其後方的抽水站。

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景賢里

景賢里建於1937年，位於灣仔司徒拔道45號，現時為法定古蹟，總樓面面積約1,735平方米。活化後可考慮作食肆、教育機構、展覽或會議廳、研究所等。冼穎君指，社企可於後花園的地下、近圍欄的部分地面位置和游泳池位置加建構建物，而新建構建物需以「可還原」為原則，不可破壞原有建築特色。而建於後花園位置的構建物也不可遮蓋景賢里景觀。

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冼穎君介紹，景賢里為「中西合璧」建築，既有中式涼亭、琉璃瓦、地上的佛教「卍」字圖案，亦有西式游泳池。而在上世紀30年代，半山區大多為西方人居住，而景賢里則體現以華人為主的高級住宅漸漸在半山區發展。