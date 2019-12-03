第六期活化歷史建築伙伴計劃　景賢里、芳園書室再列名單

發展局今日（3日）宣佈推出第六期計劃，並將4個歷史建築納入計劃內，包括曾兩度流標的景賢里、因人流稀少遭放棄營運的芳園書室。

發展局在2008年開始推出「活化歷史建築伙伴計劃」，夥拍非牟利機構活化歷史建築。政府會資助活化及改造工程，再交由獲選的非利機構以社企業形式營運活化後的設施。

發展局局長黃偉綸今日公布，景賢里、芳園書室、大潭篤原水抽水站員工宿舍群及白樓，將納入第六期的活化歷史建築夥伴計劃。

曾多次流標的景賢里再度上榜。（資料圖片）

景賢里再度上榜 可活化食肆、教育機構、展覽中心

曾多次流標、未得以啟動活化程序的景賢里亦被納入計劃中，發展局曾分別於2011年及2013年，將景賢里納入第3期及第4期活化計劃，惜最終未能揀選合適的活化建議。

黃偉綸指出，民間至今已累積多年經驗，故決定再次將景賢里納入計劃，希望利用民間智慧及創意，找出最合適的用途及伙伴。他指出，日後景賢里可活化作食肆、教育機構、展覽中心等。

黃偉綸指出，景賢里雖然多次流標，但一直都有申請者投標，只是難以選擇合適的計劃。他承認，過去曾考慮將景賢里交由政府部門使用，但由於難以承擔較大的交通流量，加上有機構曾表明對景賢里有興趣，故決定重新將景賢里納入計劃。

保育歷史建築諮詢委員會主席劉智鵬又指，參考經驗，景賢里在過去兩次「幾乎批咗出去」，惟由於位置不輕易營運，故過去兩次委員會都「異常地謹慎」的處理申請。