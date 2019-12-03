第六期活化歷史建築伙伴計劃　景賢里、芳園書室再列名單

發展局今日（3日）宣佈推出第六期計劃，並將4個歷史建築納入計劃內，包括曾兩度流標的景賢里、因人流稀少遭放棄營運的芳園書室。
當局指出，將於12月17日至20日為申請機構安排開放日，供實地視察。明年4月3日將截止申請，料2021年上半年公布結果。
發展局在2008年開始推出「活化歷史建築伙伴計劃」，夥拍非牟利機構活化歷史建築。政府會資助活化及改造工程，再交由獲選的非利機構以社企業形式營運活化後的設施。
發展局局長黃偉綸今日公布，景賢里、芳園書室、大潭篤原水抽水站員工宿舍群及白樓，將納入第六期的活化歷史建築夥伴計劃。
曾多次流標的景賢里再度上榜。（資料圖片）
景賢里再度上榜 可活化食肆、教育機構、展覽中心
曾多次流標、未得以啟動活化程序的景賢里亦被納入計劃中，發展局曾分別於2011年及2013年，將景賢里納入第3期及第4期活化計劃，惜最終未能揀選合適的活化建議。
黃偉綸指出，民間至今已累積多年經驗，故決定再次將景賢里納入計劃，希望利用民間智慧及創意，找出最合適的用途及伙伴。他指出，日後景賢里可活化作食肆、教育機構、展覽中心等。
黃偉綸指出，景賢里雖然多次流標，但一直都有申請者投標，只是難以選擇合適的計劃。他承認，過去曾考慮將景賢里交由政府部門使用，但由於難以承擔較大的交通流量，加上有機構曾表明對景賢里有興趣，故決定重新將景賢里納入計劃。
保育歷史建築諮詢委員會主席劉智鵬又指，參考經驗，景賢里在過去兩次「幾乎批咗出去」，惟由於位置不輕易營運，故過去兩次委員會都「異常地謹慎」的處理申請。
因人流稀少，圓玄學院曾停止營運芳園書室，政府後來雖然將項目納入第五期活化歷史建築伙伴計劃，卻遭流標。（資料圖片）
芳園書室再被納入計劃 曾被交回政府及流標
馬灣芳園書室再度納入計劃，翻查資料，芳園書室曾經是第一期活化計劃的項目，當初更被活化為旅遊及教育中心暨馬灣水陸居民博物館，惟因人流稀少而交還政府。雖然書室曾被納入上期計劃，惟最終流標。
原水抽水站員工宿舍群納入活化計劃。（區議會文件）
大潭篤原水抽水站員工宿舍群
今期計劃尚有其他項目，其中一個為大潭篤原水抽水站員工宿舍群。宿舍群是政府在20世紀初，為應付食水需求而進行的大潭計劃和大潭篤計劃時所興建，並供水務署員工使用，後來因已改為自動化運作及中央操控 ， 故大部分員工宿舍現已空置。現已被定為為法定古蹟。
古物諮詢委員會亦於2010年把霍米園評定為三級歷史建築。（發展局文件圖片）
「白樓」霍米園曾是夏鼎基官邸
至於律敦治曾擁有的霍米園，亦會納入第六期計劃中。霍米園建於1930年代，俗稱「白樓」，由律敦治（Mr. Jehangir Hormusjee Ruttonjee）建成作私人住宅，但在二次大戰後，建築物於1973年由香港政府購入，並用作公務員宿舍，時代任財政司的夏鼎基爵士 （Sir Philip Haddon-Cave）曾入住。
至於有關項目活化作過渡性房屋能否「加分」，黃偉綸指出，今期項目的樓面面積不多，加上住用用途未必與建築匹配，故預料可行性不高。