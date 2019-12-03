第六期活化歷史建築伙伴計劃出爐　景賢里可變食肆、白樓可改商店

發展局今日（3日）宣佈推出第六期活化歷史建築伙伴計劃，並將4個歷史建築納入計劃內，當中有早前曾流標的景賢里及芳園書室，以及新加入的項目「白樓」及大潭篤原水抽水站員工宿舍群。

發展局說，景賢里歷史大宅既具中式建築特色，在結構、原料和設計上，亦糅合西方建築風格，可視為具中國文藝復興風格的建築物，反映香港戰前中西建築藝術的設計。大宅遵從嶺南傳統三合院式的佈局，主樓及副樓外牆以清水紅磚築砌，屋頂有中式建築特有的裝飾，而建築物則採用先進建築技術，例如採用鋼筋混凝土代替傳統的木結構屋頂構件。

景賢里建於1937年，由香港富商望族李陞家族成員李寶椿出資興建，現時為法定古蹟，位於灣仔司徒拔道45號，總樓面面積約1735平方米。活化後可考慮作食肆、教育機構、展覽或會議廳、研究所、設計及發展中心，或商店及服務行業等。

發展局指出，芳園書室是島上碩果僅存的戰前學校，見證馬灣昔日的教育發展，以及新界書室演變成新式村校的過程。芳園書室糅合中西建築風格，前庭及花園由矮牆圍起，開有拱形閘口，一樓露台有通花。屋頂建有護牆，上有「芳園書室」4個大字，兩邊有花瓣及數個圖案紋飾，中間半圓形則錶上花卉圖案。

於1920年至1930年建成的芳園書室位於馬灣田寮村，總樓面面積約140平方米，用地面積約280平方米，現時為三級歷史建築。活化後可供作博物館、食肆、商店及服務行業，或學校等。

芳園書室曾落標，今次再納入最新一期的活化歷史建築伙伴計劃。（發展局圖片）

大潭篤原水抽水站員工宿舍群。（發展局圖片）

位於香港大潭水塘道的大潭篤原水抽水站員工宿舍群總樓面面積約607平方米，用地面積約6356平方米，分為高級員工宿舍、員工宿舍，及第2號員工宿舍，建成年份分別為1905年、1907年，及1936年，現時為法定古蹟。宿舍群活化後可考慮用作食肆、教育機構、展覽或會議廳，或康體文娛場所等。

發展局說，大潭篤原水抽水站員工宿舍群高級員工宿舍包括樓高2層的主建築，以及單層的工人宿舍，外牆油上白色油漆，並有中式建築特色的瓦頂，而兩座建築物之間由有蓋行人通道連接。主樓南邊圓拱形大門及木窗，室內木樓板及壁爐等建築特色大致保存原好。

至於員工宿舍，則樓高2層，上層向海一邊建有開放式長廊，並保留原有拱形木窗及具中式建築特色的瓦頂。第2號員工宿舍同樣樓高2層，建築牆身以清水紅磚鋪砌。