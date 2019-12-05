【升中派位】逾半中學自行階段面試見家長　小學辦家長面試班備戰

最新修訂升中派位安排將於來年實施，自行分配階段派位結果將提早至3月底公布，取代現時6月與統一派位一併公布結果的做法。 大部分中學於自行階段均設面試，鰂魚涌佛教中華康山學校校長馬中駿表示，近年部份中學面試更會面見家長，估計逾半中學有類似安排。因應今年自行階段提早公布結果，以及面見家長等因素，該校將於1月舉辦「家長面試班」，冀家長注意面試盲點，助學生入讀心儀學校。

教育局擬提早公布參加中一自行分配學位結果。（01美術製圖）

按教育局現行的升中派位政策，參加升中派位學生會先在1月參加「自行分配學位」，不受校網限制下可向最多兩校提出申請，各中學在此階段可收取最多三成學額學生。在新政策下，明年起各中學將提早在3月底公布自行分配階段的收生結果。

佛教中華康山學校長馬中駿估計，目前超過一半官津中學及直資中學在自行分配階段設面試，除面見學生更會一併見家長，加上家長面對上述新安排時或會感壓力，希望子女在3月底前獲派學校。

佛教中華康山學校長馬中駿（左）及家長黃太（右）。（鄺曉斌攝）

馬中駿說，為了讓家長更好裝備自己，學校將於來年1月至3月舉辦「家長面試班」，家長可自願報名參與。校方將根據學生的面試日期，為家長安排模擬面試，事前亦會有教師提醒家長面試注意事項，如何應對熱門問題。他又指，期望每名家長最少參與一次面試訓練或模擬面試，增加與子女的默契，以及學習如何應對子女答錯題目。

佛教中華康山學校設小六學生面試訓練班，每星期設1節英文訓練及2節中文訓練。（鄺曉斌攝）

升中面試──家長注意重點：

禮貌：留意自己與小朋友相處的小動作，例如會否輕易怪責子女 手機問題：等候面試期間避免玩手機，應與子女多加溝通，避免給面試官「表裡不一」的感覺 調整心態：由踏入中學校門一刻，面試已經開始 學習履歷（Portfolio）：內容不宜過多，並非越厚越好

資料來源：佛教中華康山學校長馬中駿

佛教中華康山學校設小六學生面試訓練班，每星期設1節英文訓練及2節中文訓練。（鄺曉斌攝）

談及中學面試見家長的原因，馬中駿認為，現時學校收生並非只看學生成績或能力，亦著重家庭教育，因此面見家長的中學不斷增加。該校小六家長黃太則表示，對於未來要與子女一同面試感到緊張及擔心，因為陪子女面試的經驗停留在升小階段，學校面試班有助她接受新資訊。

至於自行派位新安排，黃太覺指自行階段只涉及約三成學額，即仍有七成人需待統一派位，認為家長選校策略會傾向保守，希望子女能在自行階段已獲取錄，並會視自行階段的情況，調整統一派位選校策略。

佛教中華康山學校小六學生面試訓練班自製教材。（鄺曉斌攝）

另外，佛教中華康山學校設小六學生面試訓練班，每星期設1節英文訓練及2節中文訓練。英文科主任張嘉慧表示，部分英中會以小組討論形式面見學生，近年亦傾向測試學生在應對錯誤時的能力，例如出10條選擇題或填充題，給學生3分鐘時間準備，及後要即時與面試官對答並解釋答案。

參加2018/2020派位年度中學學位分配辦法的應屆小六學生家長，將由今日（5日）開始透過其子女就讀的小學，收到兩份《中一自行分配學位申請表》。家長如欲為子女申請官立、資助、按位津貼中學及參加派位的直接資助計劃（直資）中學的自行分配學位，必須填妥申請表，連同所需文件，在2020年1月2日至16日的學校辦公時間內直接交回有關中學。