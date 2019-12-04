【香港航空危機】工會引述CEO有信心達要求　陳帆指政府有準備

香港航空財困纏身，空運牌照局早前發最後通碟，督促其改善財政，否則釘牌，本周六（7日）是死線。港航財務狀況或現曙光，工聯會香港民用航空事業職工總會今日（4日）約見運輸及房屋局局長陳帆，會後引致陳帆指，政府對港航被釘牌「有做準備」，惟不便透露詳情。工會指，港航若釘牌，估計連帶影響6,000人。 另外，工會昨（3日）亦約見港航管理層，今日引述行政總裁孫劍鋒指，公司有信心在牌照局指定限期前達到要求，並會繼續尋找「白武士」及融資方案。

香港民用航空事業職工總會秘書長昨日與港航高層會面約一個半小時，而與陳帆則會見約一小時。（黃金棋攝）

港航母公司海航控股董事會已同意向由國家開發銀行籌組的八間銀行銀團，申請貸款40億元人民幣（折合約44.5億港元），用於海航及支付屬下航空公司的燃油及工資等支出。香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明表示，昨日與港航高層會面約一個半小時，而與陳帆則會見約一小時，他又引述孫劍鋒承諾指現階段不會裁員，並會準時出糧，

張樞宏（右）指，有60%港航員工已準時出糧；有40%員工則未出糧，主要為後勤支援員工。（黃金棋攝）

四成未出糧員工 周五前出糧

香港民用航空事業職工總會主席張樞宏就指，目前公司3000多名員工中，有60%已準時出糧，主要為機組人員；有40%員工則未出糧，主要為後勤支援員工，會於本月6日前陸續出糧。而孫劍鋒亦指有信心在牌照局限期前達到要求。目前港航已停止招聘，並會安排調配本地員工到外國機場作地勤工作，以節省外判開支。

葉偉明（左）引述陳帆指，政府「有做準備」，但不便透露細節。（黃金棋攝）

港航若釘牌 估計連帶影響6000人

工會與陳帆會面中，葉偉明引述陳指，政府「有做準備」，但不便透露細節。工會在會上就向陳帆反映若計及周邊如入油、餐飲等行業，受港航事件影響的人數可達6000人。葉強調明白政府角色，但希望牌照局作決定時不但考慮航空公司財政及安全因素，亦考慮員工及社會社素，擔心若釘牌會引起「一沉百踩」效應。故希望牌照局可給予足夠時間讓港航處理資金周轉，並設緩衝期。