【香港航空危機】港航倘被釘牌　仍有機會獲批不多於1年短期牌照

香港航空屢陷入財困，空運牌照局昨（2日）督促港航須在限期或之前按要求改善財政狀況，否則會採取進一步行動，包括撤銷或暫時撤銷牌照，當局會在周六（7日）或之前公布決定。 根據《空運（航空服務牌照）規例》，倘港航被釘牌，牌照持有人仍可在釘牌後一個月內申請短期牌照，牌照期限為一年之內。但若果港航持有人自發清盤，按照過往甘泉航空例子，當牌照持有人進入清盤程序，牌照便會失效。

香港航空陷入財困，早前先後宣布削減現有航班約6%，於明年2月起陸續停辦洛杉磯、天津及溫哥華等多個航班，其後更宣布12月開始停止提供機上娛樂系統服務。（資料圖片）

香港航空持續出現財政問題，空運牌照局昨日發出最後通牒，要求港航在限期或之前改善財政狀況，並附加兩項新條件，包括須注資及提升及保持現金流，否則將會釘牌。

港航母公司海南航空隨即在昨晚發公告，指公司董事會同意以國家開發銀行為牽頭行及代理，並與中國進出口銀行、中國銀行、中國農業銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行為初始貸款人組成的銀團，簽署貸款合同，由公司由銀團申請貸款40億元人民幣（約44.5億港元），銀團內八間銀行將各提供5億元人民幣。

而貸款將用於海航控股及下屬航空公司的航油、航材、起降費、人員工資、飛機租金等經營性支出。

根據《空運（航空服務牌照）規例》，當中提及牌照局若撤銷牌照，牌照持有人可在撤銷牌照後的一個月內申請短期牌照，且持有人若有充足的財政資源維持營運，牌照局可批出不多於一年的短期牌照。惟牌照局亦可在短期牌照附加任何合適的條件，例如有關銷售、運載、飛機營運或航線條件或限制。

換言之，倘香港航空於本周六或之前被釘牌，港航牌照持有人仍可向當局申請不多於一年的短期牌照，以繼續營運。

甘泉航空2008年倒閉。（Dammit / Wikipedia）

翻查資料，本港首間廉航甘泉航空於2006年10月啟航，惟開業一年半於2008年宣布清盤。當時甘泉航空進入清盤程序時，牌照局隨即宣布，甘泉航空獲發的13個空運牌照失效。據了解，當時甘泉航空虧蝕約10億元。

根據《規例》，當牌照持有人自發清盤，牌照局亦可採取行動以撤銷、暫時撤銷牌照、或在牌照上附加新的條件或更改現有條件。

港航昨日發聲明，強調運作一切正常。《香港01》向港航查詢，已售出多少機票，尚待回覆。