屯門、灣仔約2萬個骨灰龕位　超額申請四成　今公布抽籤結果

現時公營骨灰龕位供不應求，政府於今年中推出逾2萬個公營骨灰龕位供市民申請，共有逾3萬人申請，超額40%。食物環境衞生署表示，是次推出骨灰龕位位於屯門曾咀靈灰安置所及灣仔黃泥涌道靈灰安置所，並於今日公開攪珠及電腦抽籤，結果已上載至食環署網頁，並會以流動電話短訊及電郵通知中籤申請人。

記者5月到場視察，屯門曾咀骨灰龕場雖然主體工程已完成，惟旁邊仍有工地及天秤，外牆仍被圍封。（資料圖片／余俊亮攝）

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食環署指，是次分配的2.12萬個骨灰龕位中，有逾2萬個位於屯門曾咀靈灰安置所，另有855個位於黃泥涌道靈灰安置所。

食環署今日進行公開攪珠及電腦抽籤，以定出中籤申請人編配骨灰龕位的先後次序，以及獲編配的骨灰龕位。結果已上載至食環署網頁，申請人亦可致電熱線2841 9111查核申請結果，另食環署會以流動電話短訊及電郵通知中籤者，稍後將分批發信邀請申籤者辦理編配龕位手續及繳交費用。

記者5月到場視察，黃泥涌道骨灰龕場，現場未見有化寶爐。（資料圖片／余俊亮攝）

食環署早前評估，兩個骨灰龕場今年內完工，申請人最快可在2020年安放先人骨灰。新一批公營龕位將加設使用期限，由永久存放改為20年期限，之後每10年需續期一次，期滿後2年內無續期的骨灰，食環署將以綠色殯葬處理。