【野戰謀殺案】戰友涉參與計劃助兩人下毒手　否認謀殺開審

野戰發燒友Bosco兩年前被殺害，後來在藍田五桂山發現其屍體。他的其中一名「戰友」被指有份參與殺人計劃，在案發時負責引開Bosco一名朋友的注意，令另兩何以下手。該名被指有份參與的「戰友」，亦被控謀殺案，他否認指控，案件今(4日)在高等法院開審。控方案情指，Bosco因購置野戰用品的問題，與其他發燒友有不和，疑因此遭人在山上殺害。而涉案被告則負責與一名與Bosco同來的朋友聊天，令另兩人有機會下手。

被告黃朗祺否認謀殺野戰戰友郭葦諾。(朱棨新攝)

24歲的被告黃朗祺(下稱被告)，被控於2017年5月28日，在香港連同嚴汝衡及周正賢(下稱嚴和周)謀殺郭葦諾(20歲，下稱：郭)。

計劃要令郭在山上被「孤立」

控方的開案陳詞指，被告(貓仔)與郭(Bosco)、嚴(Martin)和周賢（Benard）都是野戰遊戲的發燒友，嚴及周因購置Wargame用品與郭生嫌隙，兩人計劃在案發日淩晨，於藍田五桂山上殺死郭。被告則負責引開郭的一名朋友，令郭在案發時被「孤立」。

群組提到要「做低」郭

控方又讀出一個WhatsApps群組「午夜郊遊群」的對話，該群組成員包括被告、嚴和周等人，但不包括郭。嚴稱要「take him down」(做低死者)」，而被告則負責引開郭的朋友「05」。嚴又稱和周「做低」郭後，會收起其屍體。

警方山上檢獲鐵通

郭的屍體於同月29日被發現在行山徑下方，當時郭的頭和上胸被一個白色袋包裹，而其屍體則佈滿血跡。此外，警方亦檢獲一枝3呎長的鐵通，鐵通上有死者的血跡。法醫則指，郭的死因為多處刺傷和頭部的傷勢。法醫指，郭的頭骨骨折，頸有多處刺傷。此外，郭亦大量失血。

被告負責分散「05」注意力

被告亦於同月29日被捕，他在警誡下稱，「阿sir，係Martin同周正賢殺郭葦諾Bosco，我係被Martin迫我幫手。」而他在錄影會面稱，被告於案發前一晚透露，計劃從後襲襲郭，被告當時認為嚴是有意打郭。同時，嚴吩咐被告負責和「05」聊天，分散其注意，令「05」不能離開，阻礙嚴和周下手。

控方著不要猜測其他涉案人

控方指，控罪有其他涉案人士。控方要求陪審團不要猜測，為何此審訊中只有被告一人。

郭的同母異父的兄長謝浩彥作供時透露，郭自小學五、六年級開始，已對野戰遊戲感興趣。郭擁有野戰的服飾和用品，包括國旗和徽章等。此外，郭亦有交換或轉售該些用品。

兄長曾叮囑不要太夜返

於2017年5月27日，郭向謝表示將會行山和「打Wargame」。而當晚10時許，郭的一名朋友「05」前往他們的住所，準備一同出發。謝則叮囑郭：「唔好太夜返，聽日約左一家人去飲茶。」身穿迷彩衫的郭，在11時前離開住所。惟翌日早上仍未返家，謝便聯絡郭的朋友找尋郭不果。至同月29日，有警員登門，並告知郭離世的消息。

案件編號：HCCC43/2019