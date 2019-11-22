【飛磚謀殺】上水羅伯家屬首次露面　長子：望事件是仇恨的結束

上周三（13日）上水北區大會堂外有不同政見人士發生衝突，其間一名70歲食環署外判清潔工在午膳期間取出手機攝錄，混亂間頭部遭磚頭擊中重創，搶救後於上周四（14日）晚證實不治。 工聯會今（22日）聯同羅伯家屬舉行記招，並到事發現場路祭，其長子、三弟及弟婦亦有到場。羅伯的長子，父親自小教育他要履行公民義務，故相信羅伯當時是想捕捉黑衣人士「不理智的行為」，將事件錄低助警方搜證。他又期望，今次事件不會成為仇恨開始，而是仇恨的結束。

長子：希望今次事件是仇恨的結束



羅伯長子小羅提到，父親的死來得非常突然，令他們深感難過。他強調父親是一個正義的人，雖然事發當時他不在現場，但亦反覆觀看影片，認為爸爸在混亂當中手無寸鐵，相信他只是希望透過影片捕捉當時示威者「不理智的行為」。

小羅又指，70歲的父親一直與世無爭，或會有人認為爸爸當時是「多管閒事」，但他強調自己了解父親的為人，理解他的舉動是出於對香港的愛，並盡公民義務，相信爸爸當時只是一心希望透過影片協助警方搜證。他期望，警方能盡快破案，亦希望今次事件不會成為仇恨開始，而是仇恨的結束。

羅伯長子（中）小羅期望，警方能盡快破案，亦希望今次事件不會成為仇恨開始，而是仇恨的結束。（曾凱欣攝）

黃國：望為家屬提供光明正大的拜祭機會



工聯會理事長黃國表示，工聯會受羅伯家屬的委托，會協助小羅處理羅伯的身後事，將羅伯的遺體移送至內地安葬。他提到，羅伯的家屬在「頭七」當日因為擔心會被「起底」，在路祭現場沒有表明身份，不能光明正大地拜祭父親，希望透過今次路祭讓家屬能堂堂正正地拜祭羅伯，為他舉行一個有尊嚴而且體面的拜祭儀式。

黃國又指，早前有人到路祭現場破壞拜祭花卉，斥做法「好無人性」，認為即使是不同政見人士，都應該有道德底線，應以「死者為大」，要對死者尊重。他提到，羅伯是反修例運動以來第一個因暴力事件死亡的個案，亦希望會是最後一個。被問到羅伯是在工作期間或在午飯時途經而被磚頭擊中，黃國指一切應交由警方調查，望警方應盡快緝拿兇手。

工聯會理事長黃國（左一）表示，工聯會受羅伯家屬的委托，會協助小羅處理羅伯的身後事，將羅伯的遺體移送至內地安葬。（曾凱欣攝）

工聯會會為繼續羅伯爭取合理的勞工權益



工聯會權益委員會主任唐賡堯指，工聯會會和香港環保物流及清潔從業員協會繼續跟進事件，為羅伯爭取合理及應有的勞工權益，亦會協助家屬接受捐款，處理後事。