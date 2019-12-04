4歲女童感染侵入性肺炎球菌　出現嚴重肺炎及休克　上月底死亡

衞生署衞生防護中心今天（4日）公布，一名過往健康良好的4歲香港女童於11月14日起出現發燒和咳嗽，並於11月26日出現抽搐，翌日被帶往明愛醫院急症室求醫，隨即轉送並入住瑪嘉烈醫院兒童深切治療部接受進一步治療。病人其後情況轉壞，並於11月30日死亡。血液樣本經化驗後，證實對肺炎鏈球菌呈陽性反應，臨床診斷為嚴重肺炎及休克。

顯微鏡下的肺炎鏈球菌。（網絡圖片）

衞生防護中心初步調查顯示，女童於潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者為媽媽及6歲姐姐，她們至今沒有出現病徵，衞生防護中心正繼續調查，而個案將轉交死因裁判官調查。

衞生防護中心發言人表示，肺炎球菌感染由肺炎鏈球菌引致。肺炎球菌可引致多種疾病，常見的包括有中耳炎和肺炎；亦可引致侵入性肺炎球菌病，如腦膜炎和菌血症及敗血病，導致嚴重甚至致命的疾病。肺炎球菌常見於健康人士的鼻及咽喉，尤以兒童較為普遍。病菌有時會引發感染。肺炎球菌主要經病人咳嗽和打噴嚏而產生的飛沫、與病人親密接觸或觸摸被病菌污染的物件而傳播。衞生防護中心呼籲市民接種肺炎球菌疫苗，又提醒市民注意衞生，預防感染。