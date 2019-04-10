兒童肺炎球菌疫苗接種針數7月起更改　今年或以後出生兒童打少針

衞生署衞生防護中心今日（10日）公布，「香港兒童免疫接種計劃」將由今年 7月開始，為於今年及以後出生的兒童接種兩劑肺炎球菌基礎疫苗及一劑加強劑（2p+1），以取代現時接種三劑肺炎球菌基礎疫苗及一劑加強劑（3p+1）的安排。衞生署指，新安排是落實衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會就接種肺炎球菌疫苗所作出的最新建議，可減免兒童在六個月時需接種的一劑疫苗，簡化接種時間表，亦能確保兒童兩歲前可獲較高抗體水平。

今年及以後出生的兒童需接種兩劑肺炎球菌基礎疫苗及一劑加強劑。（資料圖片／盧翊銘攝）

肺炎球菌疫苗是「香港兒童免疫接種計劃」之一，合資格兒童分別於兩個月、四個月及六個月時接種共三劑十三價基礎疫苗，並在12個月時再接種一劑加強劑，即「3p+1」接種安排。由今年七月開始，安排有變。衞生署會為2019年及以後出生的兒童接種兩劑肺炎球菌基礎疫苗及一劑加強劑，即「2p+1」。

兒童兩歲前可獲較高抗體水平

衞生署指，世衞建議為嬰兒接種三劑肺炎球菌疫苗，可以安排接種三劑基礎疫苗而不用接種加強劑，即「3p+0」，或兩劑基礎疫苗並接種一劑加強劑，即香港將實行的「2p+1」。根據經世衞檢視的科學實證，上述兩項接種安排均可有效減少與疫苗所含的血清型肺炎球菌相關的帶菌及染病個案。而世衞指出，相對3p+0，2p+1接種安排能帶來更多潛在效益，因為可讓幼童在12個月後至兩歲前獲得較高的抗體水平，對維持群體免疫可能有重要作用。

衞生防護中心發言人表示，根據新安排，兒童分別於兩個月及四個月時接種共兩劑十三價基礎疫苗，並在十二個月時再接種一劑加強劑。新安排減免了兒童在六個月時需接種的一劑疫苗，可簡化「香港兒童免疫接種計劃」的時間表。而根據目前的實證及海外經驗，科學委員會認為2p+1接種安排的效益不會遜於現時的3p+1接種安排，並可為本地兒童就侵入性肺炎球菌病提供相若保護。

同時，科學委員會亦更新了肺炎球菌疫苗補種安排的建議。根據更新的建議，兒童若未有於一歲至未滿六歲時接種任何十三價肺炎球菌結合疫苗的加強劑，應補種一劑加強劑。衞生署轄下的母嬰健康院將於今年7月起，提供補種安排。