醫院管理局公布昨天（2日）公立醫院服務使用數字，所有公院急症室求診人次共5,960，其中有921人次需轉入內科病房，16間醫院內科病房佔用率為106%，與前天一樣。 全港有11間公院內科住院病床佔用率爆棚，其中伊利沙伯醫院的佔用率達124%，爆滿程度冠絕全港。明愛醫院及將軍澳醫院排第二和第三，佔用率分別為120%及117%。

醫管局公布昨日（2日）的公立醫院服務使用數據，全日有5,960急症室首次求診人次，當中經急症室轉入內科的人次就達921人次。（資料圖片）

醫管局公布昨日（2日）的公立醫院服務使用數據，全日有5,960人次到急症室求診，較前一日的5,477增加483人次，當中經急症室轉入內科的人次就達921人次。

內科病房佔用率方面，近兩日九龍區聯網最嚴峻，其中伊利沙伯醫院的佔用率最高，達124%；明愛醫院由前日的124%下調至120%，降為第二名；而將軍澳醫院則由前日的118%稍跌至117%，排名第三。

16間有提供內科病床服務的公立醫院當中，有11間的內科病房佔用率達到100%或以上，較前天為多。

今日（3日）下午4時30分，律敦治醫院及將軍澳醫院的急症症輪候時間是公院急症室當中最長，均超過4小時。

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