【冬季流感】公院內科病床佔用率計法再變　李國麟斥玩弄數字

公立醫院病床供不應求已非新鮮事，內科病床佔用率長期高踞不下，有龍頭醫院的內科佔用率於上個冬季流感高峰更達每日均逾100%。 醫院管理局今日（28日）公布，內科病床佔用率計算方式將有所變更，過往只在冬季高峰開設的短期病床，將變為常設病床計算入病床數目，亦等同一年365日開設短期病床，認為新計法會更清晰反映同事的工作量。 香港護士協會會長、立法會衞生服務界議員李國麟直斥「玩弄數字」，認為「講咩都無用」，當局應着重人手比例，倘計算出有幾多病床被佔用就應安排幾多人手。他又認為現時以午夜截數計算不準確，未能反映前線真實的工作量。

張子峯希望新計法可全面反映同事的感覺。(李恩慈攝)

內科病床佔用率過往會於冬季服務高峰期間公布，以午夜時病床佔用率計算各院的內科佔用率，由於本港公營醫療體系病床供不應求，佔用率往往「無上限」，不時出現逾100%至130%不等，意指本身40張病床的病房，加床至44張至56張。以上個冬季流感高峰期為例，伊利沙伯醫院由去年12月20日截至今年5月31日，163日的內科佔用率均逾100%，當中更有99日的佔用率嚴重「爆煲」，佔用率超過120%。

「短期病床變晒做常規病床，開足365日」

醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯今日向傳媒透露，以往計算內科佔用率的算式有所改變，新的佔用率會將內科病人數目（包括分流至其他專科） ，除以內科病床數目。張子峯承認以前病床的分類較複雜，分為「短期病床」及「臨時病床」，但今年會將「短期病床變晒做常規病床，開足365日」，又稱明白過往同事的感覺是「反映唔到辛苦的情況」，期望新的變更可完全反映同事的感覺。

「短期病床」過往僅開設4個月

回顧醫管局過往的病床定義，「短期病床」是指冬季流感高峰期間持續增設的病床，冬季流感高峰一般持續4個月，而「臨時病床」則因應病房運作需要而加開。不過今年的新改變是將「短期病床」變成「常規病床」，即有一定數目的病床不再「短期」。

有公立醫院內科醫生受訪時稱，去年冬季流感時增設的「短期病床」，至現在仍然在使用中，根本無法收床。