【逃犯條例】劉天成：設施維修費約五億元　大學站本月底局部重開

反修例示威持續超過五個月仍未平息，港鐵多次提早關站及飛站，導致市民不滿，港鐵多個車站設施遭示威者大肆破壞。立法會鐵路事宜小組委員會今早（6日）討論相關事宜，港鐵車務總監劉天成表示，港鐵網絡自本周一（2日）起回復正常列車服務，惟東鐵線大學站至今仍未重開。 劉天成續指，大學站受嚴重破壞，幾乎需要整個站重建，現時正全力搶修有關設施，希望本月底能夠局部重開大學站。而截至11月底，估算有關車站設施復修及更換費用約5億元，當中不包括資本性投資。

反修例運動自6月爆發以來，示威者多次進入港鐵範圍破壞車站設施，並一度縱火。（資料圖片／余俊亮攝）

反修例風波持續，事件亦波及港鐵，超過九成車站設施被破壞，至今東鐵線仍未重開。立法會鐵路事宜小組委員會今早召開會議，港鐵車務總監劉天成表示，自6月起多個車站設施受破壞，所面對的挑戰是營運鐵路40年以來「前所未有」。



而本周一（2日）港鐵網絡包括輕鐵及港鐵巴士均回復正常服務，至今僅東鐵線大學站仍未能重開。劉天成指，大學站受嚴重破壞，幾乎整個車站須重建，港鐵將全力搶修，當車站營運設施符合安全要求，希望本月底能局部重開大學站，屆時個別出入口、部分設施或未能開放及使用，乘客須待較長時間進入站內，望大家能理解。

立法會鐵路事宜小組委員會成員姚思榮問及，港鐵將如何加強保安人手以避免設施再遭破壞。劉天成指，港鐵現時因應大型活動，在保安方面設立短中長期措施，短期而言倘有大型活動舉行，會在車站加派人手，例如在高風險日子增加達1500個保安員；中期措施則會就車站設施進行保安加固，且工作經已完成，當車站關閘後，其他人不會輕易進入站內；長期則會檢視情況，令暴力事件減低。

立法會鐵路事宜小組委員會成員潘兆平問及，港鐵多個車站設施受破壞，至今評估復修費用涉及金額為何，且有多少名港鐵員工就事件中受傷。劉天成表示，截至11月底，評估設施復修維費達港幣五億元，惟當中尚未計算部分被損毀的車站。而車務營運總管黃琨暐則指，至今超過10名員工遇襲受傷。