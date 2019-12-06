【沙中線】陳帆：鐵路系統不受破壞　日常運作項目進度便不受影響

沙中線紅磡站去年起屢爆工程問題，港鐵至今確認「屯馬線一期」明年首季通車，即先啟用大圍至顯徑、鑽石山及啟德三個車站。運房局日前向立法會提交文件指，自10月起東鐵線設施遭受破壞，致工程團隊無法按計劃試行車，港鐵料沙中線南北走廊（即紅磡至金鐘段）須延至2022年首季才能通車。 立法會鐵路事宜小組委員會今早（6日）召開會議討論相關事宜，公民黨立法會議員楊岳橋於會上質詢，政府歸究過海段延期通車為東鐵線車站設施受破壞，先後兩次問及「係咪無社會運動就能如期通車？」陳帆隨即回應：「如果鐵路系統不受破壞，日常運作便不受影響，項目程度亦不會受影響。」

沙中線南北走廊（即紅磡至金鐘段）料延至2022年首季通車。（資料圖片）

立法會鐵路事宜小組委員會今早召開會議，港鐵工程總監包立聲匯報，截至今年9月30日整體工程進度達91%，分別為大圍至紅磡站進度為99%，紅磡至金鐘段則為80%。同時，港鐵已完成5個車站的法定檢測，港鐵正就紅磡站擴建部分、列車停放處及南面連接隧道指定位置加厚層板及牆身、加裝鋼筋、支柱及支撐架，相關工程已於10月展開，目標2020年中完成相關措施，料「大圍至紅磡段」於2021年能全線通車。

東鐵線受破壞 沙中線過海段或順延至2022年通車

對於南北走廊「紅磡至金鐘段」，港鐵工程處工程建造總經理周蘇鴻表示，會展站在過海段工程屬關鍵工作，解釋該站結構複雜及較為精密，至今該站結構工程已完成超過三分之一。惟早前會展站工程出現滯後，港鐵透過增加人手及延長工作時間，冀能追趕進度。

周蘇鴻又指，東鐵線設施近月受到破壞，晚間非行車時間須優先進行維修，影響東鐵線新信號系統測試及其他工序，導致過海段通車時間很大機會須延至2022年。

公民黨立法會議員楊岳橋斥，當局將過海段延期通車歸究東鐵線設施受破壞，質問「係咪無社會運動就能如期通車？」（資料圖片）

議員質疑延誤與醜聞有關

跨黨派立法會議員於會上質詢，沙中線通車日期為何多次延遲，質問政府有否履行監管港鐵角色。其中民建聯立法會議員柯創盛形容「沙中線搞嚟搞去都係得個吉」，問及政府有何具體措施加強監管港鐵。陳帆表示，港鐵將加固車站設施，並聘請保安人員以免再受破壞，又呼籲市民要愛護鐵路系統，不要肆意破壞，否則會影響工程開展工作。

公民黨立法會議員楊岳橋斥，沙中線工程過往多次爆出工程醜聞，惟當局現時解釋過海段延期通車源於東鐵線設施受破壞，質疑「係咪無社會運動就能如期通車？」陳帆回應指，委員會清楚沙中線工程推展過程發生何事，今日召開會議是交代6月30日至9月30日期間所出現的分別，即過海段須延至2022年通車，又指「明白議員所講說話有其意思，不便再作評論。」

陳帆：系統不受破壞 項目不受影響



楊岳橋再追問，「局長意思係咪無呢場運動，工程進度可以順暢？」陳帆強調，「如果鐵路系統不受破壞，日常運作便不受影響，項目程度亦不受影響。」

沙中線紅磡站去年起不斷被揭工程問題，港鐵早前指將撥備20億元，用作應對屯馬線局部通車及支付紅磡站月台加固費用等。（資料圖片）

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「屯馬線一期」將於明年首季通車，屆時能夠紓緩大圍至九龍最繁忙路段的擠迫情況，料可為東鐵線達致20%分流作用。而相關試營運工作已於10月底展開，周蘇鴻指現已完成員工培訓、車站演習安排，其餘工作將交至營運部接管。而沙中線最新工程造價方面，陳帆表示正與港鐵仔細計算當中，倘有進展便會盡快公布。

東鐵線為沙中線「南北走廊」組成部分，故沙中線工程項目下需更新東鐵線信號系統。運房局日前向立法會提交文件提及，今年10月起，東鐵線設施多次受破壞需進行緊急檢查及維修，原本預留晚間非服務時間進行的工程被迫取消，工程團隊亦無法按計劃進行東鐵線新信號系統行車測試工作、更換於列車及路軌分岔口接駁工程。故港鐵預料沙中線紅磡至金鐘段須延至2022年首季才能通車。

文件續指，紅磡至金鐘段新安裝的信號系統及機電設施受破壞，包括至少80組沿路軌鋪設的管線及多組軌旁信號裝置，港鐵須重新採購、更新設施，重新安裝及測試，亦須就事件對沙中線工程影響進行全面評估。