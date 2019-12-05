房委會18/19年盈餘達69.29億元　出租公屋賺逾8億元

房委會發表年報，截止今年3月底，18/19年度的年內盈餘共69.29億元，當中租住房屋、商業樓宇及資助自置居所的盈餘達53.08億元。由於房委會年內須付政府8.03億元紅利，故實際年內盈餘為61.26億元。 年報顯示，出租公屋為房委會帶來逾8億元的盈餘，而資助自置居所項目的收入更達97.99億元。

房委會發表年報，截止今年3月底，18/19年度的年內盈餘共69.29億元。（資料圖片）

出租公屋盈餘逾8億元

房委會的年內盈餘共69.29億元，包括共53.08億元的綜合運作帳目盈餘，當中商業樓宇業務的盈餘有16.06億元；租住房屋業務則有7.63萬元。

年報顯示，租住房屋業務包括租住房屋、中轉房屋及長者租金津貼。出租公屋為房委會帶來8.05億元的盈餘，雖然後者合共出現4,200萬元赤字，但扣減有關項目後，租住房屋業務盈餘仍達7.63億元。

售樓收入達98億元

此外，房委會的資助自置居所項目，更為他們帶來97.99億元的收入，扣除開支後，共錄得29.28億元盈餘。據資料所示，居屋及綠置居盈餘達11.87億元，租置計劃則達15.04億元。

據資料所示，房委會的居屋及綠置居盈餘達11.87億元。（資料圖片）

編配逾二萬伙 平均月租約2000元

年報透露，在18/19年度，房委會編配了26,900伙公屋單位，當中7成為新建單位，共佔19,600伙，其餘7,300伙則為翻新單位。

而截止今年3月底，公屋單位的平均月租約2,070元，不同屋邨的公屋單位的實際月租介乎380元至5,159元。此外，受惠於租金援助計劃的租戶共18,460戶。同時亦有1,400戶於因「公屋租戶紓緩擠迫調遷計劃」及「改善居住空間調遷計劃」，調遷至較大單位。