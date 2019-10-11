【施政報告】擬推租金津貼　房委會委員：憂長遠加租　應同推租管

新一份《施政報告》即將出爐，料房屋土地政策再度成為焦點。早前有消息指，政府有意向基層市民提供租金津貼，但未會同時推出租金管制。
身兼房委會委員、立法會議員尹兆堅今日（11日）於港台節目「千禧年代」上稱，措施於短期內可減輕基層負擔，但長遠而言或變相令業主加租。他認為，政府應交代清楚日後會否再推租金管制，否則政策只會淪為「止政治問題嘅咳」。另一名房委會委員招國偉稱租管或涉修例，建議政府應先易後難。
尹兆堅出席港台節目「千禧年代」。（資料圖片）
近日有指政府有意向輪候公屋的基層市民提供租金津貼，不過據悉未有打算同時推出租金管制；事實上，民間多年來均爭取租金津貼，惟提倡應以管制措施避免業主趁機加租。
尹兆堅：單推租津猶如「A貨」
立法會議員尹兆堅於節目上稱認同政府推出租金津貼，不過形容現時做法猶如「A貨」，指出津貼與租管為「雙生兒」，擔心單做其一日後或變相鼓勵業主加租。他認為，租金管制不等於業主不會加租，但可令業主及租客對加幅有合理預期。他又指，政府有必要交代清楚日後會否研究推出租管，否則令政策淪為紓緩政治問題的手段，「止政治嘅咳無意思」。
同於節目上的房委會資助房屋小組委員招國偉稱，由於推出租管涉及修例，或令政府卻步，不過他認為政府可先易後難，日後再研究推出租管。他又指，政府可以房屋儲備金推出租金津貼，並以輪候公屋3年人士作界線。
本港房屋問題嚴峻，公屋輪候時間高企。（資料圖片）
建議重推租置計劃 加緊轉售限制
此外，有指政府有意將過往公屋租置計劃的約4萬伙貨尾單位推售，尹兆堅稱相關政策非租置計劃2.0，僅重推餘下貨尾，認為未能回應民間過去近10年對租置計劃的需求。他批評，政府過去「應做唔做」，嘗試以「半桶水」的政策魚目混珠。他建議政府應重推租置計劃，並加緊轉售對象限於綠表人士，而轉售年期則需要達10年為以上，以防公屋淪為炒賣工具。
招國偉認為應重推租置計劃。（資料圖片）
招國偉稱事實上現時居民同樣可購買公屋單位，估計今次會提出調遷安排及更多折扣率等。他同樣認同應重推租置計劃，並同時理順本港房屋階梯。至於有指政府將以土地收回條例，收回私人農地建屋，招國偉稱本港面對土地不足問題，但坦言收地後仍需要處理基建、收地等，認為未能即時回應公屋短缺問題。他又期望政府能於「港人港樓」的政策內，加入針對首置人士的措施。