【施政報告】擬推租金津貼　房委會委員：憂長遠加租　應同推租管

新一份《施政報告》即將出爐，料房屋土地政策再度成為焦點。早前有消息指，政府有意向基層市民提供租金津貼，但未會同時推出租金管制。 身兼房委會委員、立法會議員尹兆堅今日（11日）於港台節目「千禧年代」上稱，措施於短期內可減輕基層負擔，但長遠而言或變相令業主加租。他認為，政府應交代清楚日後會否再推租金管制，否則政策只會淪為「止政治問題嘅咳」。另一名房委會委員招國偉稱租管或涉修例，建議政府應先易後難。

尹兆堅出席港台節目「千禧年代」。（資料圖片）

近日有指政府有意向輪候公屋的基層市民提供租金津貼，不過據悉未有打算同時推出租金管制；事實上，民間多年來均爭取租金津貼，惟提倡應以管制措施避免業主趁機加租。

尹兆堅：單推租津猶如「A貨」

立法會議員尹兆堅於節目上稱認同政府推出租金津貼，不過形容現時做法猶如「A貨」，指出津貼與租管為「雙生兒」，擔心單做其一日後或變相鼓勵業主加租。他認為，租金管制不等於業主不會加租，但可令業主及租客對加幅有合理預期。他又指，政府有必要交代清楚日後會否研究推出租管，否則令政策淪為紓緩政治問題的手段，「止政治嘅咳無意思」。

同於節目上的房委會資助房屋小組委員招國偉稱，由於推出租管涉及修例，或令政府卻步，不過他認為政府可先易後難，日後再研究推出租管。他又指，政府可以房屋儲備金推出租金津貼，並以輪候公屋3年人士作界線。

本港房屋問題嚴峻，公屋輪候時間高企。（資料圖片）

建議重推租置計劃 加緊轉售限制

此外，有指政府有意將過往公屋租置計劃的約4萬伙貨尾單位推售，尹兆堅稱相關政策非租置計劃2.0，僅重推餘下貨尾，認為未能回應民間過去近10年對租置計劃的需求。他批評，政府過去「應做唔做」，嘗試以「半桶水」的政策魚目混珠。他建議政府應重推租置計劃，並加緊轉售對象限於綠表人士，而轉售年期則需要達10年為以上，以防公屋淪為炒賣工具。