教育事務委員會通過無約束力議案　要求嚴肅追究違法老師

立法會教育事務委員會今早（6日）召開會議，討論建制派議員提出要求教育局嚴肅追究違法違紀、發放煽動仇恨言論老師的動議。會上不少泛民議員均批評議案是無理及本末倒置，將社會事件的責任歸咎於老師身上，又指議案抺黑、侮辱老師。

香港的反修例示威運動自6月爆發至今持續近半年（Getty Images）

民主黨立法會議員黃碧雲批評，動議錯誤將社會事件的矛頭指向老師，卻無真憑實據證明，又批判民建聯無反省有份一手造成今日局面，推動一條不得民心的條例。

工黨張超雄則批評，建制派「賊喊捉賊」，指建制派一口咬定老師煽動仇恨言論、慫恿學生參與非法集會，認為動議無理；教育界立法會葉建源則指，有關動議的指控是刻意抹黑、侮辱老師，對此感到遺憾，希望可以收回議案。

提出動議的民建聯葛珮帆指，動議所提出描述均有實證支持，強調是追究「違法違紀」的老師，有不少家長亦十分關注，並非針對全部老師，否認是抹黑老師。新民黨容海恩則認為，學校是保護學生的地方，動議提出的老師行為「擺到明係錯」，反問「為何要縱容經法律制裁的老師，有咩問題? 」

無約束力議案由建派制葛珮帆和張國鈞議員提出，要求教育局「嚴肅追究違法違紀老師，包括發放煽動仇恨言論或慫恿學生參與非法集會或街頭暴力事件」，同時「向所有學校的學生呼籲，不要在網上發送任何暴力罪行或仇恨言論」。會議有30人出席，17人贊成，12人反對，無人棄權，以大比數通過，將交由教育局跟進。