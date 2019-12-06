政府委任馬豪輝為旅監局主席　落選區議員葉傲冬為普通成員

政府今日（6日）宣布，行政長官根據《旅遊業條例》委任馬豪輝為旅遊業監管局（旅監局）主席，以及28名人士為旅監局普通成員，任期兩年，由明年1月1日起生效；馬豪輝是全國人大代表及律師。 而是次委任的普通成員中，包括區議會選舉中落敗的油尖旺區議會主席、民建聯葉傲冬，及立法會前議員李華明。

行政長官根據《旅遊業條例》委任馬豪輝為旅遊業監管局（旅監局）主席，任期兩年，由明年1月1日起生效。（李偉欣攝/資料圖片）

政府今日（6日）宣布，行政長官根據《旅遊業條例》（第634章）附表9第1條，委任馬豪輝為旅遊業監管局（旅監局）主席，以及28名人士為旅監局普通成員，任期兩年，由明年1月1日起生效。馬豪輝是全國人大代表及律師。

而是次委任的非業界成員包括，在區選中落敗的油尖旺區議會主席民建聯葉傲冬，葉傲冬亦是行政會議成員葉國謙之姪。而立法會內務委員會前副主席李華明，亦是受委任的非業界成員之一。

葉傲冬為新任旅監局普通成員，明年1月1日起生效。（資料圖片）

旅監局是根據《旅遊業條例》成立的旅遊業新法定監管機構，主要負責有關旅行代理商、導遊和領隊的發牌和規管事宜。就有關任命，商務及經濟發展局局長邱騰華指，馬豪輝擁有豐富的公共服務經驗，有信心在他的領導下，旅監局會與不同的持份者緊密合作。

同時，除主席及副主席（旅遊事務專員）外，旅監局的28名普通成員，分別為13名業界成員和15名非業界成員。業界成員涵蓋從事經營入境和外遊旅行代理商業務的人士、導遊和領隊，以及香港旅遊業議會（旅議會）理事會理事。而非業界成員則來自不同領域，可以憑着在各自範疇的專業知識及經驗，包括法律、會計、金融、教育、消費者事務和一般行政知識等，向旅監局提供意見。

政府預計，旅監局在成立後約兩年時間完成一切所需準備後，可分別從旅行代理商註冊處和旅議會接管發牌和規管業界的職能，以全面推行新規管制度。

旅監局成員名單如下：

主席：馬豪輝

副主席：旅遊事務專員

普通成員（業界成員）：梁港蘭、梁耀霖、馬煜文、彭早敏、沈朝生、蘇嘉媛、鄧余莉華、謝潤生、黃進達、黃嘉毅、王美嬌（王美倫）、胡兆英、姚柏良

普通成員（非業界成員）：周雪鳳、程劍慧、范凱傑、徐惠群、葉傲冬、林凱章、林詩棋梁家駒、李華明、廖玉玲、麥磊明、唐偉邦、黃錦沛、黃冠文、楊傳亮