李嘉誠基金援旅遊業、小販應急　基層組織：點解唔係政府做？

李嘉誠基金會早前宣佈推出「應急錢」計劃，援助受市道影響的中小企，昨宣佈更將推出第三期「應急錢」計劃，資助旅遊業及小販。有候任區議員及關注基層組織指，商戶受影響的主要原因為中美貿易戰，已有小販表示有意申請資助，而比起私人機構，政府更應提出更多措施，幫助受影響商戶。

因應本港近月經濟下滑，對不少企業造成打擊，李嘉誠基金會於早前宣佈，推出10億元「應急錢」計劃，援助中小企。計劃的第一期及第二期先後為飲食業及零售業中小企提供合共8億元的資助，而基金會昨亦宣佈，會展開第三期「應急錢」，為合資格中小企持牌旅行社、持牌固定或流動小販提供合共1億元的資助額。僱用少於50人的中小企持牌旅行社可申請5萬元或2.5萬元資助，而持牌小販則可申請5,000元資助，申請期至12月1日（星期日）下午5時截止，而資助預計可於12月中前發放。

中西區候任區議員黃永志指，區內不少街坊、商戶昨日從電視、新聞上得知有關計劃，並有意申請，而昨晚亦收到一位經營小販攤檔的婆婆求助，希望他可幫忙進行網上申請：「很多小販都未必懂得上網，不知道詳細內容，亦不知5日後就截止，只知可以申請。」

雖然基金會公布措施時提到，訪港旅客人數在近半年來持續急跌，因而對旅遊業、小販造成打擊，但黃永志認為，中小企生意不只因近月市道而受影響，而影響早在一年多前、中美貿易戰開始後已出現。「從事轉口、出口貿易的商戶較受影響，尤其我們區有很多海味店。」他指，小販的生意或不牽涉太多轉口、出口貿易，但在有關中小企受影響後，「幾個cycle（循環）後就到小販」。

中西區候任區議員黃永志指，區內不少街坊、商戶都有意申請「應急錢」，而昨晚亦收到一位經營小販攤檔的婆婆求助，希望他可幫忙進行網上申請。(黃永志提供)

關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成亦指，早於大半年前、中美貿易戰展開後，整體經濟下滑，已有小販商戶表示生意受影響。在李嘉誠基金會發表第三期資助的消息後，他指已收到兩、三個排檔戶求助，希望可協助其進行申請：「5,000元不算多，但亦夠他們交幾個月水電費。」

關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成指，5,000元夠排檔交幾個月水電費，然而，但李質疑「為何不是政府做？」(資料圖片)

然而，李大成質疑「為何不是政府做，反而是李嘉誠？」他認為政府在牌費、水電費上，可為小販提供寬免，協助他們渡過難關：「沙士時期，政府也曾找大使推廣、加強宣傳。現在李嘉誠提供的援助比政府還多！」