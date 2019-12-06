【逃犯條例】女文員獲撤控未得訟費　官：警告後仍處現場自招嫌疑

修例風波自6月引發連串抗爭，8月3日旺角遊行後發生衝突並有多人被捕，其中2名被撤控的人士，包括一名中銀行文員及一名在迪士尼當舞蹈員的菲律賓籍男子，均有向控方申索訟費，署理主任裁判官嚴舜儀今（6日）處理兩人的申請時指，該女文員被捕時，警方已作出警告達25分鐘，若有心回家的應已離開，且她亦帶備了防毒面罩等裝備，認為是自招嫌疑，故拒絕其訟費申請；至於該菲藉舞蹈員，嚴官同意他所處位置距離示威點較遠，被捕時已表明住在附近，亦無攜可疑物品，遂批准其堂費申請。

申請人梁希穎及Jethro Santiago Pioquinto早前已在九龍城法院獲撤銷非法集結罪。(資料圖片)

兩名申請人梁希穎（24歲）及Jethro Santiago Pioquinto（36歲），均於今年8月13日在彌敦道與亞皆老街及快富街交界被捕，原被控非法集結罪，早前在案件再提訊時獲控方撤控。

控方指梁當時身處示威中心

控辯雙方應嚴官要求，交代被捕位置、交通狀況等。代表梁希穎的大律師劉晉安表示，梁晚上9時40分左右被捕，當時港鐵荃灣線及東鐵線的旺角站仍在運作，而梁就在港鐵站出口旁邊被捕。控方反駁港鐵站雖未關閉，但按當時情況一般人難以通往該站乘車，且梁的被捕位置正處於示威中心。警方拍攝的片段亦顯示，她與其他示威者坐在卡板上，其後又被搜出3套防毒面具及濾罐，因而是自招嫌疑。

辯方質疑穿黑衣是否屬自招嫌疑

劉大狀重申梁被捕時就在港鐵站旁，惟裁判官指警方已花了25分鐘多次叫人離開，事發一帶喧嘩擁擠，質疑有人若想回家，理應不會留在其中。辯方解釋，警方不斷推前防線，示威者亦會隨之走動，梁或是被捲入其中。他續道，事發時已是8月，警方發射催淚彈的情況十分常見，質疑是否攜帶面罩、身穿黑衣便屬自招嫌疑。

官指警方已作多次警告

裁判官下午再聽取陳詞，考慮後認為當晚超過3人聚集，場面混亂，帶有裝備的梁在警方多次警告後，於相對中心的位置被捕，屬自招嫌疑，遂拒絕其訟費申請。

菲籍舞蹈員獲批訟費

至於菲籍舞蹈員Jethro Santiago Pioquinto，裁判官稱其被捕地點相對遠離示威範圍，且被捕時已表明住在附近，亦無攜可疑物品，遂批准其申請。據了解，此案獲612基金協助，訟費逾3萬元，但不超過10萬。

案件編號：KCCC2065-66/2019