【逃犯條例】財委會通過216億元紓困開支　補貼劏房戶電費遭否決

財政司司長陳茂波早前公布新一輪紓緩措施，支援企業和就業，包括減免非住宅用戶的水費和排污費等。今日（6日）立法會財委會審議7項相關的開支，涉及款項216億元，全部獲得通過，包括住宅電費補貼、公屋免租、學生津貼。不過，區諾軒提出要求電費補貼涵蓋劏房戶，動議則被否決。

財政司陳茂波早前公布第四輪紓困措施，涉及超過40億元。(資料圖片 / 余俊亮攝）

財政司司長陳茂波早前公布新一輪紓緩措施，支援企業和就業，包括減免非住宅用戶的水費和排污費等。立法會財務委員會今日（6日）以大比數通過首兩輪紓緩措施的撥款申請，涉及逾216億元，七個項目包括為較低收入公屋租戶代繳一個月租金、發放2,000元電費補貼、提供幼稚園和中小學學生2,500元津貼、向綜援、生果金、長者生活津貼和傷殘津貼受惠人發放額外一個月津貼等。

會上，區諾軒提出臨時動議，要求電費補貼涵蓋劏房戶，惟建制派反對並遭否決。另外，民主黨胡志偉則認為，政府提出的紓緩措施或對中小企或個別人士有幫助, 達不到刺激經濟的作用, 希望政府在財政預算案中提出人人受惠的措施，做到雨露均沾。

財經事務及庫務局局長劉怡翔回應說，政府的措施特別關注中小企，是希望避免中小企裁員，會善用盈餘提振經濟。陳茂波表示，正就預算案諮詢不同黨派和界別，歡迎對財政預算案給予意見，以重振香港經濟。