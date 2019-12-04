陳茂波公布九項紓困措施　非住宅水電費補貼　分期繳稅　涉款40億

財政司司長陳茂波今聯同環境局局長黃錦星、財經事務及庫務局局長劉怡翔和勞工及福利局局長羅致光，公布第四輪紓困措施，包括減免非住宅用戶每個月75%的水費及排污費，及提供75%的電費補貼，分別均為期四個月，並為所有非住宅物業，提供進一步差餉寬免，最後一季提高至5000元。陳茂波指，連同今次的第四輪紓困措施，總共涉及的資源超過250億元。他估計來年的財政預算案會出現赤字，亦預料2020/21年度出現赤字的機會高，指在經濟下行時，政府更加要加大公共開支，協助有需要行業渡過。

財政司司長陳茂波公布九項紓困措施。（李澤彤攝）

財政司司長陳茂波宣布九項紓困措施：

（一）減免非住宅用戶每個月75%的水費及排污費，減免額每戶每個月2萬元，排污費12,500元，為期四個月，至明年3月31日。政府收入減少3.4億元，約有25萬個非住宅用戶受惠。

（二）為每位合資格的非住宅用戶提供75%的電費補貼，每戶每個月上限5,000元，為期四個月，等候立法會審批撥款後開始，料涉及23億元，惠及43萬戶。

（三）為所有非住宅物業，提供進一步差餉寬免，最後一季提高至5,000元。政府收入會減少料6億元，料有26萬用戶受惠。

（四）2018/19課稅年度，利得稅、薪俸稅、個人入息課稅納稅人，有需要可以申請分期繳付稅項。若申請得到稅務局批准，會豁免未繳交稅款的附加稅，為期不超過一年。

（五）啟德郵輪碼頭租金減免，由2019年12月1日至明年5月底，為期6個月，預計有105艘船與6個商戶受惠。

（六）回收基金為回收企業推出一次性租金津貼，涉及約1億元，有500間街角回收店、400個露天回收場受惠。

（七）證券及期貨事務監督委員會，寬免所有持牌人士和中介機構2020/21年度的牌照年費，證監會料會減少逾1.17億元收入，超過4.7萬個持牌人士或機構受惠。

（八）僱員再培訓局「特別愛增值」計劃，考慮透過修例，提高每位學員每月最高津貼額從4,000元增至5,800元。涉及3.5億元開支。

（九）優化「展翅青年計劃」，協助青年人投入就業市場，涉及每年1,430萬元，料可惠及600年輕人。

陳茂波指，涉及總金額超過40億元，部份要向立法會財委會申請撥款，希望早日實施。他說近期社會及暴力事件削弱國際投資者對本港信心，若暴力事件持續，會影響基層生計，明年的經濟亦充滿不確定因素，需社會各界齊心合力停止暴力，恢復秩序。

財政司司長陳茂波，聯同環境局局長黃錦星、財經事務及庫務局局長劉怡翔和勞工及福利局局長羅致光，就支援企業和就業的措施，在政府總部會見傳媒。（李澤彤攝）

本次是政府對出的第四輪紓困措施，陳茂波指，連同今次，四輪措施總共涉及的資源超過250億元。他說估計來年的財政預算案會出現赤字，在經濟下行時，政府更加要加大公共開支，協助有需要行業渡過。

陳茂波今日再重申早前的預測，指2019/20年出現赤字，至於2020/21年度會否繼續有赤子，他說是言之尚早，但估計出現的機會很高。不過他亦指，港府有一定財政儲備，毋須擔心，「國際上赤子幅度是GDP的2至3%，並非很嚴重，特區政府有一定財政儲備，可以支撐，我覺得問題不大。」

財政司司長陳茂波見記者，其他局長並無發言及回答提問。（李澤彤攝）