【野戰謀殺案】被告稱被迫參與　聞行兇者說事主𠝹20刀都唔死

野戰發燒友Bosco兩年前疑被「戰友」誘上藍田五桂山殺害。其中一名「戰友」涉負責引開Bosco同行友人被控謀殺罪受審，控方今播該被告的錄影會面，他稱初時從「戰友」聽到殺人計劃以為說笑，至行夜山當晚，見其中一人拾石頭等物資步署，他最後亦被迫參與，在另兩人與事主「試槍」時，與事主的友人聊天，之後亦不再見到事主。他事後聽兩名「戰友」有提及殺人經過，指事主生命力頑強，「𠝹左20刀都唔死」。又因其中一名「戰友」自稱「有啲勢力人士」，擔心自己與家人安危，不敢違背其指示。

被告黃朗祺否認謀殺野戰戰友郭葦諾。(朱棨新攝)

24歲的被告黃朗祺被控於2017年5月28日，在香港連同嚴汝衡及周正賢（下稱嚴和周）謀殺郭葦諾（20歲，下稱事主）。

被告一度以為計劃已取消

被告在會面錄影稱，事發前一星期，嚴曾在一個聚會上提到事主欠他二萬多元，二人在裝備買賣上也有糾紛，又提到事主「呃其他人錢」，嚴當時表示打算趁機殺死事主。不過被告稱嚴後來又對他說「hold住」，故他以為計劃取消。

嚴指事主騙了人好多錢

被告憶述，在2017年5月27日，被告、嚴及周在油塘見面，嚴突然重提要對付事主，更提到打算用麻包袋「笠」著事主，從後襲擊及勒死他，再將其屍體棄置在山上茶水亭附近的梯田。被告稱，他曾問過嚴為何要這樣對事主，嚴解釋因為事主「呃咗好多人錢，做咗好多衰嘢」，打算「收拾佢」，被告以為嚴只是想打事主，並想取回被事主騙去的Wargame裝備，將裝備物歸原主。

見對面山頭有電筒燈光

及後，被告便與二人乘的士到澳景路再走上山，上山途中周拾起石頭及物資到山上部署，而被告與嚴則與事主及其友人「05」會合。四人走到半路，嚴指示被告與「05」留在原地，直至他與事主「試完槍」。被告指，他與「05」在原地等候期間，曾看到對面的山頭有電筒燈光。

嚴下山時稱已殺死事主

被告續指，嚴後來獨自折返找他及「05」，並稱事主已離開，被告當時認為事主已被伏擊，而嚴下山時亦在無人之處告訴被告他已將事主殺害。

被告、嚴及周及後在藍田公園再會合，被告稱，周曾著他保管事主的電話，但被告認為「有危險」，故叫周自行保管，而被告表示認為他或有機會遭到毒手，所以當時只好配合二人。

周及嚴指事主生命力頑強

三人在行往馬游塘村期間，嚴及周均提到殺害死者的經過，他們在山上用麻包「笠」著事主，但事主反抗，他們再用硬物及刀襲擊事主，當事主「就死」時，他們用再以膠袋索緊事主的頭部，令他窒息，最終將事主棄屍梯田。期間，他們又稱事主「好大力、生命太頑強」，「𠝹左20刀都唔死」。

三人及後乘車到嚴的住所，周表示要返家休息先行離開，嚴則稱要回家換衣服，被告遂在嚴住所樓下等他。錄影警員此時問被告為何他當時不離開，被告解釋擔心會被嚴報復，生命安全會受到影響，又擔心會連累家人。

案發翌日與嚴及周玩野戰

被告續稱，他與嚴後來去到一個位於旺角的工場，他們在工場內清洗事主的物品，又掉棄事主染血的衣服。後來他與嚴在旺角遇到名為「Jack Wong」的友人，當時嚴著他清除事主手機內的資料，並且賣掉事主手機。稍後時間，被告、嚴及周一同到大角咀玩野戰遊戲，期間事主的家人致電被告，但嚴阻止他接聽。

以為嚴只想教訓事主

被警員問到如何被迫參與計劃，被告稱嚴曾對他說「陣間你醒醒定定，如果唔跟住做，你枝槍都好難拎得番」，而嚴曾說過「自己有啲勢力人士」，亦擔心自己或會遭到危險，所以不敢反抗，而當初本以為嚴只是想教訓事主及搶走他的裝備。

案件編號：HCCC43/2019