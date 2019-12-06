【逃犯條例】旺角彌敦道交通燈未修復　運輸署放臨時交通燈

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反修例示威持續，不少交通燈在示威中受到破壞。運輸署今日（6日）表示，過去一周已搶修，恢復正常運作的交通燈已累計至680組。惟位於旺角彌敦道、亞皆老街一帶等路口的交通燈仍未完成復修，截至下午6時尚有約50組；運輸署會爭取在未來約兩星期內完成大部份的維修工程。

運輸署指全港約有730組交通燈受到破壞。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

6月起共730組交通燈受破壞

運輸署今日（6日）表示，自6月起全港各區共有約730組交通燈受不同程度的破壞，當10月及11月的損毀情況比以往更為嚴重，多個交通燈控制器及機件遭破壞；相關設備被焚毀，須要重鋪地下電線，影響搶修進度。經過去一周的搶修，有約30組交通燈重新恢復正常運作，當中包括部份位於油尖旺、深水埗及元朗區的主要路口。

截至今日下午6時，尚有約50組的交通燈未修復，包括位於旺角彌敦道、亞皆老街一帶等路口。運輸署強調，相關部門正全力繼續修復餘下受損的交通燈，在情況許可下，爭取在未來約兩星期內完成大部份的維修工程。運輸署已在兩個主要路口，包括彌敦道、窩打老道與彌敦道交界及旺角道放置臨時交通燈，並配以交通管制措施，以疏導交通和提升道路安全。

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