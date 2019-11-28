【逃犯條例】三成交通燈曾毀壞　彌敦道爭路　元朗大馬路「無燈」

全港合共有二千多組交通燈，自反修例示威以來約三成受到破壞，損毀的設備包括燈頭、電線及控制器等，當中油尖旺及元朗交通燈最常重復損毀。截至周三（27日）中午，全港尚有約90組未完成維修。周三下午彌敦道與窩打老道十字路口因車輛爭路，一度交通混亂造成塞車；元朗繁忙的大馬路兩十字路口交通燈疑因電箱燒毀，陷入「無燈」狀態，區議員指早於兩周前去信運輸署要求修復，至今未獲回覆。

彌敦道與窩打老道打困籠 交通警到場指揮

示威活動頻繁的彌敦道多組交通燈毀壞，周三下午彌敦道與窩打老道交界無交通警員指揮，車輛爭路「打困籠」，交通混亂造成搗塞，彌敦道往旺角方向龍尾一度至加士居道。時近下午5時，交通警員方到場指揮交通，路面逐步暢通。

↓彌敦道與窩打老道交界↓

大馬路兩十字路口「無燈」

記者到元朗市區視察，發現疑因電箱被燒毀，大馬路兩個十字路交通燈全部熄滅，大量交通燈受毀壞。當中與大棠路交界十字路口，共18支行人交通燈及至少10支車輛交通燈未修復，大馬路往西行車輛與谷亭街駛入大棠路車輛偶有爭路，但並無人車爭路情況，交通秩序大致良好，輕鐵駛過時不斷響號，提醒行人注意；而與安樂路交界雖然全無行車指示，但行車依然暢順。

↓大馬路與大棠路十字路口↓

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↓大馬路與安樂路十字路口↓

大棠路交通燈貼壞燈指示

至於內街方面，大棠路與教育路交界十字路口交通燈正常，車輛指示燈均完好無缺；但千色匯天仁茗茶對出的其中三支行人交通燈有損毀，人像燈的「紅公仔」及「綠公仔」有一兩盞損壞，而「車燈」則無損毀。有人於交通燈貼上壞燈指示，交通運作大致正常。

↓大棠路與教育路交界↓

麥業成：三交界交通燈損毀三周未修復

元朗區議員麥業成表示，區內多盞交通燈損毀，當中大馬路與大棠路交界、.大馬路與安樂路交界及教育路與大棠路交界交通燈損毀近三周仍未修復。他指，三交界路面繁忙，大馬路與大棠路交界更有輕鐵軌，多次接獲市民反映交通燈問題，他分別於兩周前及昨日去信運輸署要求修復，均未獲回覆，懷疑有人刻意拖延。

警未派員指揮交通 靠司機途人小心

他認為交通燈損毀多時，目前問題關鍵是警方無派警員交通或督導員指揮交通，僅有港鐵職員指揮輕鐵，幸行經車輛及途人均格外小心，方無釀成意外，他促請署方盡快完成修復。

六月至今730組交通燈受破壞 90組仍待修

運輸署表示，自六月公眾活動以來，全港共有約730組交通燈受破壞，損毀的設備包括燈頭，電線及控制器等。經連月持續搶修，截至周三中午，已維修的交通燈約有640組，待修的交通燈數目已減至約90組。受損次數最多的地區包括油尖旺及元朗。修復交通燈系統的時間需視乎損毀情況，由數小時至數星期不等。至於長沙灣道與欽州街交通，以及旺角彌敦道一帶等路口的交通燈系統，由於損毀程度嚴重，相關部門預計維修需時。署方指，交通警員或督導員指揮交通均由警方安排。《香港01》正向警方查詢。