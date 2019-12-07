邱騰華：社會復和　政府與市民對話、解決核心問題　對整體有幫助

反修例風波下，香港經濟出現衰退。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（7日）在出席電台節目後，被記者問到政府回應訴求是否最有效恢復社會平靜的方法。他回應指，若社會復和、治安回到合法情況，政府與市民對話及針對問題核心解決，相信對整體社會會有幫助。他又說，希望在政府推出多項措施「保企業」下，就業情況不會轉得更差。

商務及經濟發展局局長邱騰華。（資料圖片）

商務及經濟發展局局長邱騰華早前率領50人的商貿代表團，包括主要商會、不同專業人士及初創企業，訪問馬來西亞及泰國，介紹香港的最新發展。邱騰華、香港律師會副會長陳澤銘、香港生產力促進局主席林宣武及科學園科培網絡候任會長李治緯今日（7日）出席商台節目《政經星期六》，討論有關本港營商環境及對外經貿合作事宜。

有份參與代表團的香港律師會副會長陳澤銘指，現時困難時刻，很需要與外地商家詳細解說本港專業界別的操守，他認為解說可釋除外資疑慮。他以馬來西亞為例指，香港與馬來西亞同屬普通法地區，加上香港司法獨立有一定聲譽，當內地商人與馬來西亞商人簽合同時，合同管轄法會成為爭議，香港法律、調解、仲裁等專業界別可提供幫助。

而香港生產力促進局主席林宣武則表示，東盟熟悉香港，期望香港能盡快解決社會問題，他稱政府會透過一系列措施，包括制定不同國家法規的指南，方便港商了解當地風土人情，易於投資。

香港總商會早前發表的調查顯示，逾六成受訪企業認為修補社會撕裂和恢復法紀，是最能有效扶助公司業務的措施。邱騰華被問到政府回應訴求是否最有效恢復平靜方式時表示：「如果社會能夠復和、治安能回復合法情況，政府和民眾之間能夠透過對話、透過針對問題核心去解決，相信整體上有幫助。」

他又說，多個行業受直接衝擊，商經局聽取了不同業界意見，政府亦帶頭作稅務寬免，他相信減低營商成本可減輕業界負擔。他對立法會通過紓困措施感欣慰，相信短期可解決部分銀根問題。邱騰華又指，減免電費、水費和租金可減輕持有實體店行業的負擔，希望「保企業」下，就業情況不會轉得太差。