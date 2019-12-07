深水埗石硤尾邨第六期完成重建　1000單位昨入伙　租金最貴3060元

香港房屋委員會完成深水埗石硤尾邨第六期的重建計劃，涉及兩座住宅大廈，兩座非標準型住宅大廈分別為美禧樓及美柏樓，各樓高33層，合共提供1,056個租住公屋單位，為約3,700人提供居所，居民昨日（6日）起入伙。 大廈單位類型包括一至二人單位、二至三人單位、一睡房單位及兩睡房單位，面積最小約14.05平方米，最大約35.8平方米，每月租金由1,200元至3,060元不等。

房委會最近完成深水埗石硤尾邨第六期的重建計劃，涉及兩座住宅大廈，居民昨日起入伙。（政府新聞處圖片）

房委會完成深水埗石硤尾邨第六期的重建計劃，涉及兩座住宅大廈，兩座非標準型住宅大廈分別為美禧樓及美柏樓，各樓高33層，合共提供1,056個租住公屋單位，為約3,700人提供居所，居民昨日（6日）起入伙。大廈單位類型多樣化，包括一至二人單位、二至三人單位、一睡房單位及兩睡房單位，面積最小約14.05平方米，最大約35.8平方米，每月租金由1,200元至3,060元不等。

房委會發言人表示，住宅大廈的布局盡量提供較佳景觀，並減少單位之間出現對望情況。為方便居民出入及使用屋邨設施，石硤尾邨第六期設有一條有蓋行人天橋，通往石硤尾邨第二期。第六期設有各種康樂設施，包括羽毛球場、兒童遊樂場、長者健身設施及棋桌，供居民享用。

另外，石硤尾邨一期重建是首個使用「通用設計」的公共屋邨，以達致長幼傷健共用。第六期重建採用的「通用設計」包括單位的大門、房門和通道一般最少闊75厘米，門檻較低並削成斜面，方便需要使用輪椅或步行支架的人士出入。其他為加強家居安全和方便長幼人士使用的設計包括：防滑地磚、浴室預留安裝扶手位置、水龍頭和門柄採用桿杆式開關。面積較大的燈掣和門鐘按鈕，亦安裝在適合不同年齡人士使用的高度。公眾地方的「通用設計」則包括較易推開的閘門、升降機「報層器」，以及裝有凸字的大堂對講機，裝設位置較低，方便輪椅使用者使用的大堂信箱等等。

此外，石硤尾邨第六期地下及一樓合共提供12個商鋪、一個街市商鋪及11個街市檔鋪，可供出租面積合共約1 900平方米。各大小商鋪適合經營中式酒樓、餐廳、餅店等行業，為居民提供日常所需。計劃中的醫院管理局臨時診所和食物及衞生局的地區康健中心則設於二樓。