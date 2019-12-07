【法國大罷工】高登兩記者採訪　被當地警擲「突圍彈」炸傷手腳

法國民眾不滿政府修改退休金制度，觸發大規模的全國大罷工。法國官方統計全國有45萬人遊行，而首都巴黎有約25萬人遊行，要求總統馬克龍下台。 香港高登討論區昨日清晨（6日）在社交網站發帖稱，四名高登記者採訪法國大罷工期間受傷，兩名記者被警方投擲「突圍彈」炸傷手腳，其中一人到醫院求醫，要從小腿取出「突圍彈」碎片。

網上平台高登討論區派了六名記者到法國採訪當地大罷工。自本港時間5日晚上起，記者多次在Facebook專頁進行網上直播。

本港時間昨日清晨6時許，高登討論區在Facebook專頁發貼稱，有四名記者在採訪期間受傷，兩人被當地警方投擲的「突圍彈」傷及手腳，其中一人需要到醫院求醫，從小腿取出「突圍彈」碎片；一人中胡椒噴霧後被警員踢傷，另有一人逃離時腳部扭傷。

《香港01》記者已就事件聯絡高登討論區負責人及入境事務處，暫未收到任何回覆。

法國官方統計全國有45萬人遊行，法國總工會（CGT）則表示全國有約140多萬人罷工。（美聯社圖片）

「突圍彈」又名「刺痛彈」（sting grenade），是警方通常用於人群控制的進攻性手榴彈，彈內一般放有約100個細小橡膠球，在爆炸時橡膠球四散，被擊中的人會有刺痛感覺，有時亦會加入催淚氣體或胡椒噴霧，以加強震懾力。

突圍彈可造成嚴重傷害，如失明及手腳嚴重創傷，因此有明確的使用規則，例如需貼近地面發射。法國是歐洲唯一一個警隊使用突圍彈控制人群的國家，，有人權組織估計自「黃背心」示威爆發以來，已有17人被突圍彈擊中致盲，並有最少3人手部重創需截肢，因此要求法國總統馬克龍禁制使用。