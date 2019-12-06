法國大罷工踏入第二日　馬克龍堅持退休改革

法國12月5日出現全國大罷工，抗議總統馬克龍（Emmanuel Macron）改革退休制度。該國預期6日都會發生類似情況，例如交通工具班次取消以及學校關閉，因工會已警告不會就此放手。法國媒體12月6日引述一名要求匿名的總統府官員表示，馬克龍在「傾聽和磋商」的氣氛中，「冷靜」及「堅決」地推行改革。

示威延續至12月6日，法國國營鐵路公司（SNCF）安排將與5日類似。截至5日，SNCF已取消90%在6日運行高速列車、以及公布6日僅30%的區域列車運行。巴黎地鐵有10條線完全關閉、4條會提供甚為有限的服務、會正常運作的僅限於2條無人駕駛的路線（1及14號）。

法國航空公司（Air France）削減30%的內陸航班，此外，歐洲之星列車亦將會有嚴重的延誤，有20多班列車取消。

法國總工會（Confédération Générale du Travail，CGT）稱工作已堵塞該國8個煉油廠。如罷工持續，法國有可能出現能源短缺的問題。

法國工人力量總工會（Workers' Force）領袖韋里埃（Yves Veyrier）警告，如政府不採取正確的行動，罷工會至少持續到9日。

法國政府正與多個工會、商業組織和專業團體磋商。外界預期總理菲利普（Édouard Philippe）下周會提交新的退休改革計劃，2020年呈交國會。