【香港航空危機】避過釘牌發聲明　將陸續注資並盡快解決財務問題

陷入財困的香港航空，周一（2日）被空運牌照局要求改善財政狀況，否則可能面臨撤銷或暫時撤銷牌照。民航處及空運牌照局今日（7日）分別表示，考慮審視港航最新情況後，決定暫時不對港航作進一步行動。 港航回應時表示，已接到牌照局通知，重申公司一直正常運作，並會陸續注資作營運之用，又稱會繼續與服務供應商溝通，盡快解決餘下財務問題，使服務逐步回復正常。

香港航空多次傳出財困，今年已宣布削減航班，包括由明年2月起將續步停辦洛杉磯、溫哥華、胡志明市及天津航班服務，並進一步削減及調整來往沖繩、札幌、東京等航點的班次；本月起更停止提供機上娛樂系統服務。

港航得悉空運牌照局撤銷決定暫時不對公司作進一步行動後表示，港航各有關持份者（包括股東、管理層）均非常重視港航的長遠發展，經緊急磋商後已達成資金注入方案，而資金會陸續注入港航作營運之用；港航會繼續與服務供應商溝通，盡快解決餘下財務問題，使服務逐步回復正常。

港航重申會一如既往嚴格遵守牌照局及其他有關法規要求，又稱公司過去一年來推行「整固」計劃減省成本，日後會繼續以「精細化」管理及加強「整固」計劃提升營運效率。

港航亦感謝顧客及業務合作夥伴的支持和信任，承諾會致力繼續在即將到來的長假期及往後日子提供服務。