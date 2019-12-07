【香港航空危機】空運牌照局：暫不對香港航空作進一步行動

香港航空陷入財困，空運牌照局周一（2日）要求港航改善財政狀況，包括注資及維持或提升現金流，倘未能在限期前提交方案，當局會採取進一步行動，包括撤銷或暫時照撤銷牌，並會在今日（7日）或之前公布決定。 港航本周三（4日）向員工發信指，經緊急磋商初步滿足按要求的注資方案，並在翌日向當局提交文件。牌照局今日（7 日）宣布，決定暫時不對香港航空作進一步行動。牌照局指，會繼續密切跟進港航的整體營運狀況，並要求港航須繼續改善其營運效率及調整長遠營運策略，需要時會按情況採取適當行動。

香港航空陷入財困，早前先後宣布削減現有航班約6%，於明年2月起陸續停辦洛杉磯、天津及溫哥華等多個航班，其後更宣布12月開始停止提供機上娛樂系統服務。（資料圖片）

空運牌照局：港航已提升現金至局方所訂定水平

空運牌照局本周一（2日）要求港航須在限期或之前確保能夠注入牌照局訂定的資金，提升並保持其現金及視同庫存現金至牌照局訂定的合理水平，否則將按《規例》採取進一步行動，如撤銷或暫時撤銷牌照。

牌照局今日表示，港航已向牌照局提交了最新的財政資料和陳述，而牌照局昨天（6日）召開會議仔細討論港航最新情況，並審核港航所提交的資料後，認為港航已根據牌照局新條件提升其現金及視同庫存現金至牌照局訂定的水平，並承諾持續保持有關水平。故牌照局決定在收到該公司進一步提交的細節前，暫時不對香港航空作進一步行動。

牌照局重申，有關決定是慎重考慮了公衆利益及維持香港作爲國際航空樞紐的政策方向等因素後作出；而牌照局會繼續密切跟進香港航空的整體營運狀況，並要求香港航空須繼續改善其營運效率，並調整長遠的營運策略。在需要時牌照局會按情況採取適當的行動。



香港航空近年多次傳出財困，上月4日曾表明正面對充滿挑戰的經營環境，又指自6月起香港持續發生示威活動影響客運需求，進一步打擊公司業務及收入，故宣布削減現有航班6%，當中包括由明年2月起停辦洛杉磯航班服務，並進一步削減及調整部分航點班次，涉來往沖繩、札幌、東京等航點，以面對競爭激烈及市場運力過剩的情況。

港航其後於同月29日及30日先後再宣布，明年2月10起進一步陸續停辦溫哥華、胡志明市及天津航班，並於12月1日起停止提供機上娛樂系統服務，直至另行通告，港航又稱正與系統供應商合作，希望盡快恢復服務。