【香港航空危機】學者：本港只能支持一家本土國際航空公司

香港航空財困纏身，空運牌照局本月2日要求港航改善財政狀況，否則釘牌；港航單方面表示已有足夠資金回應政府要求，至今政府仍未收到港航回應。中文大學航空政策研究中心政策高級顧問羅祥國今日（5日）接受新城電台訪問時分析，香港市場規模與東南亞國家相若，受市場規模所限，大多只能支持一間本土傳統國際航空公司，因此多年來即使有新航空立公司成立，營運長途航線亦不成功。 他認為，港航自2017年大規模拓展長途航線，對財務狀況構成打擊，日後倘能夠繼續營運，需縮減規模成地區航空公司才能維持生意。

空運牌照局12月2日表示，若香港航空未能於限期前按要求改善財政狀況，當局會取進一步行動，包括「釘牌」等，在12月7日前會公布。（余俊亮攝）

對於港航近日被空運牌照局督促改善財政狀況，要求注資及改善提升現金流。港航主席候偉昨日（4日）向員工發信指，初步滿足規管要求注資，並會在今日發放員工薪金。

羅祥國表示，港航自2006年改組，作為地區航空公司營辦中、短途航班頗成功，惟港航為配合國家「十三五規劃」，於2017年大規模拓展長途航線決定「比較致命」，對財務狀況構成打擊；加上母公司海南航空未能為港航即時提供管理及財務上支持，導致現時局面。

同時，反修例運動自6月起爆發持續至今令航空業進入寒冬，10月份旅客及客運分別下超過10%及5%，亦對業界構成打擊。

香港航空陷入財困，早前先後宣布削減現有航班約6%，於明年2月起陸續停辦洛杉磯、天津及溫哥華等多個航班，其後更宣布12月開始停止提供機上娛樂系統服務。（資料圖片）

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羅祥國續指，現時國泰集團市場佔有率佔整個香港航空業經已超過一半，而港航原佔市場份額約10%，但港航早前宣布於明年2月起削現有航班約6%，故國泰獨大是十分明顯。參考其他亞洲國家，包括泰國、馬來西亞及澳洲，均只能支持一間本土國際傳統航空公司，即時有其他公司嘗試進入市場亦不成功，故認為港航的牌照倘不被撤銷，相信縮減成地區航空公司仍能維持生意。

至於第三條跑道將於2022年啟用，羅祥國指近年來內地多間航空公司均大力發展新航線，相信屆時三跑落成，亦會面對其他珠三角的強烈競爭。

立法會議員譚文豪則在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，航空公司最值錢的不是飛機、不是人手，而是航權，目前港航仍有相當多的航權：「所以只要呢間公司唔係負債負到離晒地，終歸都會有人注資，所以講白少少，我有信心佢係會唔執笠，至多轉手。」當然，如果港航營運能力不足，航線會否減少很難保。如果轉型為廉航，譚文豪認為現時來自香港快運的競爭很激烈，成效難以保證。