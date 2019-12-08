羅致光：再培訓局「特別・愛增值」計劃接逾4千申請　

勞福局局長羅致光在網誌撰文談及本港勞動市場的情況，他指，勞工處今年11月份收到的私人職位空缺數目較上一個月減少14.1%；亦較去年同期大幅減少31.7%；而私營機構的就人數在六月錄得按年跌幅，亦是近十年來首次。 政府會監察香港經濟情況及其對勞動市場帶來的影響，致力為失業人士，尤其是有特別需要的求職人士，例如缺少工作經驗的青年人、中高齡人士及殘疾人士等，提供切合需要的就業支援。至於為配合現時經濟狀況，早前委託再培訓局推出的「特別・愛增值」計劃，已接獲4,144名學員報讀申請。

羅致光指，再培訓局應政府委託於今年10月，推出一次性的「特別・愛增值」計劃，供受近日經濟不景影響的僱員報讀，協助他們提升技能及自我增值，以期盡快重投職場。

再培訓局會優化「特別・愛增值」計劃 並提高津貼額

特別計劃推出後首兩個月，即截至11月底，共接獲4,144名學員的報讀申請。鑑於特別計劃的反應正面，經與政府積極探討，再培訓局會優化及延長特別計劃，包括考慮透過修改法例把每名學員每月最高的津貼額由4,000元增加至5,800元；增加行業和課程的選擇，特別是為受歡迎的「職業技能」課程提供部分時間制安排；及視乎需求增加名額。

特別計劃對學員的行業或學歷不設限制，提供為期兩至三個月的綜合培訓，內容涵蓋19個行業的「職業技能」，以及「創新科技」及「通用技能」等範疇，並在學員受訓期間提供培訓津貼。完成「職業技能」課程的學員更可獲就業跟進服務。學員須於2020年6月底前入讀，預計一萬名受影響僱員可參與計劃。

另外，他又指，每當失業率上升，青年人通常首當其衝。因應青年人就業情況可能會轉差，勞工處會透過優化「展翅青見計劃」，協助青年人投入就業市場，包括由2019年12月開始，增加新一期「就業‧起動」 的名額，由每期100個倍增至200個，及同時增加向參與的非政府機構發放的資助，由每名學員每月8,300元增加至9,000元。