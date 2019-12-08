【香港航空危機】學者：救得一時，救唔到一世　對前景感悲觀

陷入財困的香港航空，上周一（2日）被空運牌照局要求改善財政狀況，否則可能面臨撤銷或暫時撤銷牌照。民航處及空運牌照局昨日（7日）分別表示，考慮審視港航最新情況後，決定暫時不對港航作進一步行動。 中文大學工商管理學院高級講師李兆波今日（8日）出席港台節目《城市論壇》表示，港航的財政問題，過去已引發多次「心臟病發」；而其母公司海航同樣有「心臟病」，直言對其前景感悲觀，未來較大機會倒閉，「救得一時，救唔到一世」。獅子山學會主席王弼亦認為，其問題是「冰封三尺，非一日之寒」，指港航經營模式致財政問題早於2、3年前出現，持續的示威只是「令脆弱的公司更脆弱」。

李兆波直言，對其前景感悲觀，未來較大機會倒閉，「救得一時，救唔到一世」。（港台影片截圖）

《城市論壇》今日以「港航財困要注資 經濟寒冬研措施」為主題。李兆波表示，對港航感悲觀，認為未來結業機會較大，形容公司的財務問題已引致多次「心臟病發」，過往利潤少，虧蝕多，而其母公司海航同樣有財政問題，「都有心臟病」，而且中國的經濟指標亦正向下，坦言：「（港航）救得一時，救唔到一世」。

示威令「脆弱的公司更脆弱」

獅子山學會主席王弼形容，港航的財政問題是「冰封三尺，非一日之寒」，認為其經營模式本身有一定問題，例如過往推出非常便宜的商務客位，來回日本只需4,000元，直指為「燒錢紙」。對於持續的示威是否港航財困的主因，他表示港航問題早於2、3年前出現，示威只是「令脆弱的公司更脆弱」。

港航倒閉或令大量員工失業。王弼認為，其倒閉於短期確會引起震盪，部分人或會失業，但對其他航空公司有好處，盈利上升員工亦可能加薪。

香港民用航空事業職工總會副主席李永富表示，部分港航員工已工作逾十年，假如港航結業，員工如到其他航空公司工作，未必可獲得相同薪金。對於港航調整航線，他表示部分航線可能有虧蝕，調整後多出的人手未知是否可以自動流失，或轉到其他內部職位，但如未能成事，相信確可能需要裁員，不過暫未有相關消息。

吳敏兒：假如港航倒閉 工會會盡力協助

職工盟主席兼空勤人員總工會理事吳敏兒表示，空運牌照局雖表示暫時不作任何行動，但亦提到仍有問題需解決，反映港航的財務狀況值得關注。她直言，並不想港航倒閉，但擔心40億元人民幣借貸未必足夠。她表示，假如港航倒閉，工會會盡力協助員工。