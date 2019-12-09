【12.8遊行】終院、高院被縱火　岑子杰：不認為遊行人士會參與

反修例風波持續半年仍未平息，民陣昨日（8日）發起「12.8國際人權日」遊行，遊行期間金鐘高等法院及中環終審法院先後被縱火。民陣召集人岑子杰今早（9日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問表示，日前高等法院裁定《禁蒙面法》違憲，惟受內地嚴重攻擊，指法治是香港人的捍衛及守護對象，因此參與遊行的示威者沒有理由參與相關行為。

下午約6時半，人群繼續緩步前進。（盧翊銘攝）

對於昨日遊行獲警方發出不反對通知書，且通知書列明遊行時間由下午3時開始生效，至晚上10時結束。但民陣昨日提早晚上9時許宣布遊行結束，岑子杰解釋，昨晚6時許中環一帶有大批防暴警察及警車佈防，又感到警方情緒失控不斷挑釁，故不想情況進一步惡化，唯有提早宣布遊行結束，以確保參與遊行的人士安全。

岑子杰續指，遊行前曾多次與警方溝通，當時對方聲稱僅會在告士打道佈防，惟遊行前已在銅鑼灣波斯富街舉黑旗感詫異，認為警方是刻意製造恐懼畫面，導致市民不敢參與遊行。被問及昨日遊行示威是否近半年相對和平，岑子杰表示，昨日警方未有發射催淚彈是相當克制，但對於和平的示威遊行，仍要以有否發射催淚彈作釐定，說法可悲。

另外，香港人權監察總幹事羅沃啟出席港台節目亦有談及類似問題，被問及終審法院外牆被噴上「法治已死」，而遊行期間曾否聽到有遊行人士高呼「法治已死」的口號，羅沃啟表示未曾聽到，指示威者只喊有關「五大訴求」及解散警隊的口號。