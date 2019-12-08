【12.8遊行】終院、高院被縱火　岑子杰：法院是大家應守護的地方

民陣今（8日）發起國際人權日遊行，下午約三時由維園中央草坪出發，遊行到遮打道行人專用區，為四個多月來首次獲警方發出不反對通知書。遊行起步後三小時，人流仍然擠滿銅鑼灣及灣仔一帶。 民陣召集人岑子杰晚上見記者時表示，今日有80萬人參與遊行，人數仍然非常多，促請特首林鄭月娥盡快耹聽市民訴求，宣布成立獨立調查委員會。對於高等法院和終審法院晚上遭縱火，岑子杰稱法院是大家應守護的地方，是守護人權的重要機構。岑又指，看不到區選導致民怨下降，強調區選不是目標，而是要重申五大訴求。

民陣宣布今日有80萬人參與遊行。（盧翊銘攝）

岑子杰表示，他們因為沒信心今次遊行獲批不反對通知書，故在上周四才公佈遊行，令部分人較難接觸相關資訊，或有機會影響遊行人數。惟岑子杰強調，80萬人數是非常多，要求林鄭盡快回應市民訴求。

民陣副召集人陳皓桓表示，警員晚上在畢打街企圖衝前拘捕在場人士，他強調當時在場人士沒有任何的舉動，批評前線警員失控。他又稱，警方在中環多處封路，造成極大混亂，要求新任警務處處長鄧炳強交代事件。

民陣副召集人陳皓桓表示，警方晚上在中環多處封路，造成混亂。（張嘉敏攝）

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對於高等法院和終審法院晚上遭縱火，岑子杰稱法院是大家守護的地方，是守護人權的重要機構，不認為有人會破壞守護的地方。陳皓桓則指，該處非遊行路線的範圍，難說縱火者是示威者，強調首先應證實是誰做。岑子杰又指，看不到區選導致民怨下降，強調區選不是目標，而是要重申五大訴求。

警方：法院縱火嚴重挑戰香港法治

警方出聲明表示，今日傍晚有暴徒於高等法院外塗污外牆，並向高等法院和終審法院門外投擲汽油彈及縱火，破壞政府公物，嚴重挑戰香港的法治精神。警方呼籲示威者和平理性地表達訴求，並警告暴徒停止一切違法行為。

聲明又指，案件暫列作「縱火」，交由中區警區刑事調查隊跟進。