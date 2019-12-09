【12.8遊行】法院遭縱火　律師會會長斥目無法紀　郭榮鏗表遺憾

民陣今（8日）發起國際人權日遊行，遊行下午 3 時開始，由銅鑼灣維多利亞公園行至中環遮打道行人專用。晚上在金鐘高等法院及中環終審法院先後遭縱火，律師會會長彭韻僖發聲明指，絕不接受為發洩不滿而向法院投擲汽油彈，強調應立即停止目無法紀的行為。 法律界立法會議員郭榮鏗表示，對於有人向法院投擲汽油彈感遺憾，他認為任何人不論任何動機，均絕不應該作出危害法庭或司法機構人員的行為。郭榮鏗又指，政府勿再妄圖以法律手段解決政治問題，重申政治問題終需以政治方法解決。

對於有人向法院投擲汽油彈，彭韻僖稱絕對無法接受這些行為，強調有關行為無助解決任何問題。（資料圖片）

彭韻僖在聲明中表示，法院的任務是依法公正地裁決每宗案件所涉及的法律和事實問題，不管爭議的性質為何，以及涉及何人，強調若當事人就法院初審的判決不滿，有權上訴。

對於有人因發洩不滿而向法院投擲汽油彈及破壞其周邊設施，彭韻僖稱絕對無法接受這些行為，強調有關行為無助解決任何問題，「我相信法治，而香港上下要全力捍衛法治。」

郭榮鏗稱，對於有人向法院投擲汽油彈感遺憾，他強調即使有示威者見義勇為協助撲滅終院的火種，值得肯定和感激，但任何人不論任何動機，均不應該作出危害法庭或司法機構人員的行為。（資料圖片）

郭榮鏗稱，對於有人向法院投擲汽油彈感遺憾，他強調即使有示威者見義勇為協助撲滅終院的火種，值得肯定和感激，但任何人不論任何動機，均不應該作出危害法庭或司法機構人員的行為。不過，郭榮鏗批評政府一再玩弄法律程序，把政治爭議放到法庭解決，「以法庭之手作政治行為，同時縱容警隊濫暴的行為，實為破壞本港法治的頭號兇手」。他要求政府答應民間五大訴求，「否則市民的抗爭絕不會止息」。