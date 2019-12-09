【12.8遊行】高院終院遭縱火　工人今早清潔　馬道立現身未有回應

昨日（8日）民陣「國際人權日遊行」期間，高等法院及終審法院先後被人投擲汽油彈縱火。《香港01》記者今（9日）早到終審法院視察，有清潔工在場清洗白色油跡。 終審法院首席法官馬道立今早亦現身進入大樓，惟被記者問及縱火事件時，他沒有回應。民陣召集人岑子杰今早在商台節目表示，法治是香港人的捍衛及守護對象，因此參與遊行的示威者沒有理由參與相關行為。

有清潔工今早在終審法院清洗白色油跡。（黃偉倫攝）

律政司昨日(8日)發聲明，表示特區政府絕不姑息任何違法暴力行為，在終審法院和高等法院外的縱火，除擾亂社會安寧外，更對香港作為法治之都的良好聲譽造成損害。縱火屬嚴重罪行，威脅社會大眾的生命財產，一經定罪，可被判終身監禁，任何人都不應以身試法。

律政司呼籲社會人士尊重法治，特區政府絕不容忍任何破壞司法機構或損害法治的行為。

警方昨日則表示，傍晚時份有「暴徒」於高等法院外塗污外牆，並向高等法院和終審法院門外投擲汽油彈及縱火，破壞政府公物，嚴重挑戰香港的法治精神。警方呼籲示威者和平理性地表達訴求，並警告暴徒停止一切違法行為。案件暫列作「縱火」，交由中區警區刑事調查隊跟進。

終審法院首席法官馬道立今早亦現身進入大樓，惟被記者問及縱火事件時，他沒有回應。（黃偉倫攝）