【12.9】多區「和你lunch」　黑衣人旺角堵路　防暴警朗豪坊戒備

反修例風波持續半年仍未平息，有網民今日（9日）再度發起黎明行動「大三罷」，計劃在多區「開花」，藍田有道路今早一度被雜物堵路，多區防暴警察戒備。同時亦有網民於午飯時間發起在荔枝角、太古及沙田舉行「和你Lunch」活動。《香港01》將直擊現場情況。

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有網民今日（9日）發起「三區和你lunch」活動，呼籲在鰂魚涌太古城中心、沙田新城市廣場以及荔枝角大南西街集合。

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【14:00】在荔枝角聚集的人士已經離開。有參加的中學生表示，放學後特意過來參加，事前已抱被捕可能的心態，但認為即使面對被捕風險也要讓政府聽到他們的聲音。至於其家長是否支持，她說，家人有不同政見但她亦希望對方支持她的決定。

【13:44】 在長沙灣，防暴警舉藍旗，指「和你lunch」遊行是非法集會。 遊行人士並未有散去，警員走到長沙灣道的兩旁戒備。

【13:30】有約50人在荔枝角參與「和你lunch」。戴上黑色口罩的人士圍着荔枝角大南西街、長沙灣遊行及叫口號「五大訴求 缺一不可」等。防暴警員在遠處監視。

【13:14 】有持雨傘男子被捕，他被押上警車料會到深水埗警署。

黑衣人嘗試按動巴士的緊急死火掣

【13:10】 旺角亞皆老街及彌敦道交界，有黑衣示威者進行快閃堵路，將一批雜物放置路面，又嘗試按動巴士的緊急死火掣。

【13:02】 長沙灣「和你lunch」 仍未有人群聚集，但已有10多名防暴警員在長沙灣道一帶來回巡邏。他們於便利店門外截查一名男子，並搜出豬嘴、眼罩等；男子查問時指裝備「執返嚟。」

↓↓↓ 12月5日「和你lunch」情況 ↓↓↓