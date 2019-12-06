【和你lunch】示威者行出觀塘道　長沙灣逾300人午間遊行

反修例風波持續近半年，示威活動未見止息，反變得零散及持久。過去一個月網民於各區多次發起「和你Lunch」及「和你Stick」活動，不少上班一族趁午飯時間示威，參與人數眾多，有時演變成堵路。繼昨日中環及葵涌「和你Lunch」活動後，今日（6日）再有人發起於長沙灣及觀塘等地區舉行「和你Lunch」。 中午時分，寒冷天氣警告仍然生效，有逾300名戴口罩的市民在寒風中在長沙灣道及大南西街交界、長荔街長順街十字路口聚集，其後更開始遊行。現場有數十名防暴警員戒備，其間一度舉起藍旗。而觀塘則有過百名示威者行出觀塘道佔路遊行，大批防暴警趕至，示威人士返回行人路，雙方未有發生衝突。

長沙灣「和你Lunch」情況：

防暴警察一度舉起藍旗。 （郭倩雯攝）

【13:40】現場有逾300名市民參與午間遊行，眾人一路沿行人路向深水埗方向前行，部份路段有防暴警員在場戒備，期間一名防暴警員舉起藍旗。接近下午2時，遊行隊伍陸續和平散去。

【13:15】有數十名戴口罩的市民寒風中在長沙灣道及大南西街交界聚集，有人高舉標語，並高呼「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」、「12.8 維園見」等口號。

網民發起在長沙灣「和你Lunch」活動。今午12時45分，長荔街長順街十字路暫時未有市民聚集，但每個十字路口均有約10名防暴警察在場戒備。防暴警察戴上黑色面罩及盾牌等裝備。

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觀塘「和你Lunch」情況：

【13:50】遊行隊伍在觀塘港鐵站A1出口聚集，並指罵防暴警。防暴警陸續撤退，遊行隊伍再次向駿業街方向前行，部份人沿途和平散去。

【13:30】遊行隊伍沿裕民坊往觀塘港鐵站A1出口方向前進，期間一名防暴警揸咪不斷叫示威者盡快離開，並說：「1點半啦，返工啦唔係俾人炒啦。」

【13:20】大批示威者行出觀塘道，沿途高呼「解散警隊 刻不容緩」口號，並呼籲在旁人士一同加入佔路。惟遊行隊伍其後轉入裕民坊時，有防暴警到場，示威者隨即走上行人路。

【13:00】有數十示威者走出鴻圖道，並佔據馬路遊行。遊行隊頭有黑衣人舉起「光復香港，時代革命」的旗幟，沿途高呼「12.8 維園見」，呼籲市民周日參與民陣舉行的遊行。