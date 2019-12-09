膽管閉塞小予恩度過3歲生日　成功接受胃造口手術　暫無換肝需要

患先天性膽管閉塞的女嬰小予恩，昨日（8日）度過了3歲生日。她的家人在Facebook專頁上載了數張予恩的近照，透露她最近順利接受了胃造口微創手術，毋須再插鼻喉，暫時亦無迫切換肝需要。家人期望待時機成熟時，女兒可出院回家休養。

予恩的家人昨日在Facebook專頁「小予恩關懷禱告組」分享道，轉眼間予恩度過了第3個生日，感到百感交集。家人說，予恩最近成功接受了微創胃造口手術，造口能順利使用，不再需要定期插鼻喉。

家人又透露，予恩在這數個月忙於接受各種治療訓練，其中視覺進步特別明顯，從最初對光沒反應，到現在能追望物件和認人。現在予恩的身高及體重都在生長線頂端，身高有98cm，體重超標需減奶量減磅。

另外，家人稱予恩的膽紅素仍然處於高水平，但情況穩定，沒有換肝迫切性。如肝臟沒突然惡化，可以維持這狀態到長大成人都不用換肝。家人期望予恩待時機成熟可出院回家休養。最後，家人感謝大眾一直以來對女兒的關愛，「雖然所盼望的奇蹟仍未出現，但讓我們學會『平安』這兩個字是最基本和最重要的。」

小予恩患先天性膽管閉塞，於2017年12月，即她一歲在瑪麗醫院接受肝腸脗合手術後，心跳及呼吸一度停頓，需要長期留院觀察。